Маша Ефросинина в ракетную атаку впервые привезла дочь в Украину: "Это такой себе сюрприз"

Утром 28 апреля оккупанты выпустили по Украине 23 ракеты. 11 из них летели в Киев, куда Маша Ефросинина впервые с начала войны привезла дочь Нану. С 4 утра они сидели в кладовке.

В четверг Маша Ефросинина публиковала счастливые селфи из пограничного пункта и радовалась, что после 12 часов за рулем очутилась дома. Однако уже утром 28 апреля проснулась от сирен и ночных обстрелов. Как выяснилось, в Украину она приехала не одна, а с 19-летней дочерью Наной, которая год не была дома.

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Маша Ефросинина привезла дочь в Украину / Фото с инстаграм-сторис

Маша Ефросинина о первой ночи дочери в Киеве

О чем я думала, сидя с 4 утра под сиренами? О том, что я привезла Нану в Киев впервые за 429 дней. Она очень хотела домой. И что это так себе сюрприз, как для ее первой ночи в своей постели,

– поделилась Маша Ефросинина.

С 4 утра они с Ноной сидели на полу в кладовке и следили за новостями – читали о работе ПВО в Киеве и попадании в многоэтажку в Умани. Однако телеведущая не падала духом, потому что на 8 утра у нее были запланированы бьюти-процедуры. "Моя красота и свежесть – это святое, даже в войну", – прокомментировала она.

Маша Ефросинина о ракетной атаке в Украине / Скриншот с инстаграм-сторис

Маша Ефросинина о ракетной атаке в Украине / Скриншот с инстаграм-сторис