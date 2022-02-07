Он плакал, – дочь Кости Меладзе рассказала о реакции отца на ее выступление на "Голосе"

В 12 сезон "Голоса страны" пришла средняя дочь Константина Меладзе. В 3 выпуске "слепых прослушиваний" Лия развернула всех тренеров и, как рассказала, заставила плакать своего звездного отца.

На кастинге дочь Константина Меладзе исполнила лирический хит Hallelujah. Несмотря на страшное волнение, она спела так, что на красные кнопки нажали все четверо судей: первым – Святослав Вакарчук, а последним – Потап. Лию засыпали комплиментами не только за чистый вокал, но и за то, что она решила пробивать дорогу в шоу-биз без звездного отца.

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Как Константин Меладзе отреагировал на выступление дочери на "Голосе страны"

17-летняя девочка рассказала, что смотрела 3 выпуск "Голоса страны" с семьей и друзьями, но отца Константина рядом с ней не было. Композитор смотрел эфир отдельно и позвонил сразу после ее выступления.

Он мне позвонил после эфира. Он плакал, когда смотрел. Он сказал, что это очень круто. Он сказал, что я молодец и зря переживала,

– рассказала Лия Меладзе.

Как дочь Константина Меладзе оценивает свое выступление на "Голосе страны"

, девочка уверена, что. Лия считает себя достаточно харизматичной, милой и талантливой певицей, которая стоит места в "Голосе страны".

Лия была очень счастлива, что благодаря "Голосу страны" ее увидела вся Украина. Она добавила, что расплакалась в финале, потому что впервые в жизни показала свой талант таким большим звездам.

"У меня не было такой атмосферы, это правда для меня очень по-новому. У меня было столько радости, столько эмоций, я была в таком шоке. Поэтому не знаю, как еще я могла отреагировать, если не плакать", – призналась дочь Меладзе.

Лия Меладзе на "Голосе страны": смотрите видео онлайн