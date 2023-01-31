Единственная дочь Элвиса Пресли застраховала жизнь перед смертью: почему она это сделала
Источник:The Daily Mail
Американская певица Лиза Мари Пресли имела миллионные долги, однако незадолго до смерти ее финансовое положение значительно улучшилось.
Лиза Мари Пресли унаследовала от своего звездного отца 100 миллионов долларов, однако оказалась в долгах. Она была расточительной, а также сделала несколько неудачных инвестиций. К моменту смерти певица должна 4 миллиона долларов, в том числе 2,5 миллиона – налоговой службе.
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На сколько Лиза Мари Пресли застраховала жизнь
Однако именно в день смерти женщина существенно улучшила свое финансовое положение. Она застраховала жизнь на 25 миллионов и 10 миллионов долларов. Также, вероятно, был третий полис на 10 миллионов долларов, но, возможно, он утратил силу.
Имение Грейсленд, перешедшее ей в наследство от отца и являющееся туристической достопримечательностью, должны унаследовать трое детей Лизы Мари Пресли. Его планируют продать за 30 миллионов долларов. Однако о правах на недвижимость также заявила супруга покойного Элвиса Пресли Присцилла.
Что известно о Лизе Мари Пресли
- Родилась 1 февраля 1968 года.
- От подросткового возраста имела проблемы с наркотиками, но избавилась от зависимости в 17-летнем возрасте.
- Карьеру певицы начала после знакомства с известной актрисой, автором и исполнителем песен Линдой Томпсон, которая некоторое время находилась в близких отношениях с ее отцом Элвисом Пресли.
- Дебютный альбом выпустила в апреле 2003 года и назвала его To Whom It May Concern. Позже вышел альбом Now What.
- Выходила замуж 4 раза. От первого брака у женщины родилось двое детей: дочь Райли Кио и сын Бенджамин Сторм, который покончил с собой.
- Также была замужем за Майклом Джексоном и Николасом Кейджем.
- В 2006 году певица вышла замуж в четвертый раз и родила двух дочерей-близнецов – Гарпер и Финли.
- Умерла 12 января 2023 года от остановки сердца.