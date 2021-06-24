Дочь Анджелины Джоли чувствовала проявления расизма после операции

Голливудская актриса Анджелина Джоли пообщалась со студентом-медиком. Она заявила, что ее приемная дочь Захара чувствовала проявления медицинского расизма. Звезда пожаловалась на рекомендацию врача после операции.

Многодетная мама Анджелина Джоли вспомнила, что после операции, которую 16-летняя Захара перенесла в начале прошлого года, медсестра дала ей абсурдную установку. Она посоветовала звезде обратиться к медикам, если на теле ее темнокожей дочери появятся розовые пятна.

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"Недавно Захара, которую я удочерила в Эфиопии, перенесла операцию. После этого медсестра посоветовала позвонить им, если ее кожа станет розовой", – поделилась актриса.

Анджелина Джоли пожаловалась, что почти все врачебное дело направлено на белых пациентов, что может привести к ошибочному диагнозу у темнокожих. Как мама трех усыновленных детей, звезда часто сталкивается с медицинским расизмом.

"Мои дети разного происхождения, и я знаю, когда у них появляются высыпания, они выглядят по-разному, в зависимости от цвета кожи. Но каждый раз, когда я заглядывала в медицинские справочники, ориентиром является белая кожа", – добавила Анджелина Джоли.

Напомним, дочери Анджелины Джоли – Захара и Шайло – перенесли операции в начале 2020 года. Шайло легла под нож из-за проблем с бедром, а что произошло с Захарой до сих пор неизвестно.