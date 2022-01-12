До сих пор называет Борисом: Zi Faamelu обвинила Могилевскую в рабском контракте и трансфобии

Украинская исполнительница Zi Faamelu, которая ранее была Борисом Апрелем, вспомнила старые условия сотрудничества с певицей Натальей Могилевской. Ранее та была продюсером Бориса после участия в шоу "Фабрика звезд" 2008.

После перерыва Zi Faamelu вернулась в соцсети и опубликовала несколько инстаграм-сторис, где обвинила продюсеров и артистов в несправедливости и издевательствах. Артистка, которая ранее имела псевдоним Зианджа, в частности поделилась, что Могилевская до сих пор называет ее Борисом, хотя та уже давно позиционирует себя как женщина. Хотя она недавно призналась, что не меняла пол, однако убеждена, что таким образом Могилевская пропагандирует трансфобию.

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Также Zi Faamelu добавила, что за время сотрудничества Могилевская делилась с ней многими тайнами, которые она до сих пор бережет, поэтому хотела бы уважительного отношения к себе.

Якобы "бабочка из волшебной страны" никогда не залетала в Украину и не в курсе, что произошло в жизни человека, которому она открывала свои священные тайны. Я не выдаю личные тайны, она может успокоиться. Но если бы я была ей хотя бы немного небезразлична – она могла бы прекратить называть меня Борей, тем самым поддерживая трансфобию,

– отметила Zi Faamelu.

В частности артистка добавила, что Могилевская якобы притесняла ее из-за возраста. Хотя Наталья сама неоднократно высказывалась в сети, что выступает против эйджизма.

"Насчет ее ремарок в сторону эйджизма – полный бред. Она получала удовольствие, ставившись ко мне как к глупой малолетке. И долго не отпускала из контракта, наплевав, что я нахожусь в депрессии и теряю лучшие годы. Ее волновало лишь то, чтобы я не дай бог не рассказала всю правду о сотрудничестве и рабском контракте", – резко дополнила Zi Faamelu.

Zi Faamelu поразила признаниями в сети / Фото из инстаграм-сторис артистки

Редакция Showbiz 24 обратилась к Наталье Могилевской за комментарием и ожидает ее ответ.

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