"Днепр стал глыбой, о которой разбились волны "русского мира": Притула щемяще поблагодарил город

Украинский телеведущий Сергей Притула все чаще начал ездить по Украине и лично отдавать технику и снаряжение военным. Волонтер заехал в город Днепр и поблагодарил жителей, что те с 2014 года не сломались и мужественно отстаивают свою землю.

Сергей Притула признался, что в его жизни есть много знаковых городов – от родного Збаража до Киева, где он построил карьеру и нашел семью, от Львова, связанного с "Варьятами", до Лондона, где он когда-то работал "на заработках".

Важно Все украинское общество стало монолитом, – Притула об уникальной черте украинцев

Таким же знаковым городом для него является Днепр. Он хочет его отдельно поблагодарить за несокрушимость и силу, которую начал испытывать еще много лет назад.

"Мы познакомились в начале нулевых, когда я был капитаном команды КВН "Тернопольская Особенная". И это были невероятные сезоны под аплодисменты довольно требовательной местной публики! Для меня, как для человека, пропагандировавшего именно украиноязычный юмор, было большой радостью видеть в зале людей", которые сознательно приходили на выступления нашей команды! Потом то же самое повторится во времена "Камеди". Потом Днепр станет первым городом центра/востока/юга страны, в котором мы собрали аншлаг с "Варьятами" с первой же попытки. Без раскачки! Полный "Шинник"! – рассказал свою историю Притула.

Но перед этим еще случится 2014-й, когда Днепр станет глыбой, о которой разобьются волны "русского мира". Не сломается. Выстоит! Гордо унесет знамя победы! И сейчас Днепр для меня очень знаковый! И потому, что несокрушимый. И потому, что через 20 лет знакомства у меня здесь появились верные друзья. И потому, что ультрас "Днепра" – это чудо! И потому, что уже 1,5 месяца здесь работает команда нашего фонда,

– добавил Притула.

Именно в Днепре, по его словам, сформировали хаб, из которого каждый день конвои разъезжаются по линии фронта: от Харьковщины до зоны ООС, от Запорожской области до Николаевщины. Он благодарит жителей за гостеприимство и местный бизнес, который поддерживает его волонтерские нужды.



Сергей Притула в Днепре / Фото с инстаграмма ведущего

Реакция сети

Поклонники Приюты в Днепре искренне поблагодарили его за такой теплый отклик и пожелали встретиться с ним уже в мирное время: