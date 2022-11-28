С днем рождения, ма – Андрей Бедняков обратился к маме, которая умерла в Мариуполе

Украинский ведущий Андрей Бедняков трогательно обратился к умершей в Мариуполе покойной маме. Она сегодня могла бы отмечать день рождения.

Мама телеведущего Андрея Беднякова скончалась в Мариуполе в апреле. Похоже, 28 ноября она могла отпраздновать день рождения.

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Андрей Бедняков обратился к покойной маме

По случаю особого дня шоумен опубликовал инстаграм-сториз с черно-белым фото покойной мамы. Он трогательно приветствовал ее и обратился к подписчикам.

С днем рождения, Ма. Цените родителей, очень вас прошу,

– написал Андрей Бедняков.



Мама Андрея Беднякова / Фото с инстаграм-сториз

Как Андрей Бедняков потерял маму

Мама Андрея Беднякова долго болела, а весной впала в кому. В условиях войны и осады Мариуполя русскими ей было гораздо труднее, а каждый последующий взрыв ухудшал самочувствие. "Здоровому человеку было тяжело, а больному – в разы тяжелее. В квартире уже было +3,0 градусов, а для больного человека это катастрофа".

О потере шоумен узнал только через некоторое время, когда смог связаться с сестрой.

Андрей Бедняков рассказывал, что его мамы нет в списках погибших в Мариуполе. Это свидетельствует о том, что цифры умерших в городе мирных людей могут быть далеки от реальности.