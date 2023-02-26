Хайп Дмитриевич: украинский блоггер-миллионник Варварук озадачил именем сына
24-летний украинский блоггер-миллионник Дмитрий Варварук месяц назад впервые стал отцом. Недавно ребенка окрестили.
Об этом новоиспеченный отец сообщил на своей странице в инстаграмме. Варварук опубликовал фотографию со свидетельством о рождении сына, пишет 24 Showbiz.
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Как на самом деле назвали мальчика
На документе видно, что сына Варварук назвал Хайп.
Еще в начале мы с Яной договорились, что имя я выбираю. Хотя она не соглашалась со мной, слово было сказано. Вы думали, что я шучу? Можете увидеть сами в свидетельстве написан Варварук Хайп Дмитриевич, а значит и в паспорте так будет! Хотя называть мы его будем по-другому,
– говорится в описании к фото.
На крестины маленького Варварука собрался весь ивано-франковский бомонд. Среди приглашенных гостей были известные блоггеры: Юлия Верба, Кристина Христонько, Дианория и другие.
После обряда крещения празднование было перенесено в один из ресторанов города. На фотозоне, стоящей в зале празднования, видна надпись "Марко".
Да и приглашенные гости впоследствии опровергли заявление Дмитрия об имени сына.
На самом деле мальчика назвали Марк.
Крестины сына Варварука / Скриншот
Как отреагировали в соцсети
Комментаторы не заставили себя ждать с реакциями, поэтому впоследствии под фото появились разные комментарии. Подписчики Дмитрия обвиняли его в безответственности:
- "Можно было собаку завести, для этого необязательно было рожать ребенка";
- "Это реально п*здец";
- "Хайпировать уже на таком...даже, если фотошоп...деградация";
- "И зачем такое делать? О будущем ребенке не думаешь только о своем я!";
- "Еще бы назвал патрон".