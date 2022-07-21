Дмитрий Ступка признался, задумывается ли о возвращении в Украину

Известный украинский актер Дмитрий Ступка пережидал войну в разных странах. Но продолжает думать о возвращении домой.

Актер Дмитрий Ступка рассказал, что хотел бы продолжать работу над карьерой в Украине. Об этом он рассказал 24 каналу.

Читайте также Дмитрий Ступка о сложных первых неделях войны: "Понял, что в Европе нет работы"

Дмитрий Ступка о возвращении в Украину

Актер признался, что задумывается о возвращении домой. Он вспомнил, что должен стать продюсером одного из фильмов.

"Конечно, что думаю над возвращением в Украину. Перед войной мы выиграли тендер и государство должно было выделить средства на полнометражный обучающий фильм для детей под названием "Я играю". Уже 1 июня должны были разбивать тарелку и снимать кино. Я был продюсером этого фильма, а Александр Биляк – режиссером, мы с ним снимали фильмы "Нереальный копец" и "Гола правда"", – признался Дмитрий Ступка.

Я летел домой, чтобы увидеть родных на съемки. А война застала меня в самолете. Тогда был в шоке, что такое произошло,

– добавил актер.

Читайте полное интервью Война застала меня в самолете, – интервью с Дмитрием Ступкой о жизни в США, разводе и войне

Интервью Дмитрия Ступки в видеоформате: смотрите ролик