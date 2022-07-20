Дмитрий Ступка о сложных первых неделях войны: "Понял, что в Европе нет работы"

Украинский актер Дмитрий Ступка признался, что не верил, что возможно полномасштабное вторжение. Он рассказал в деталях, какими были первые недели войны.

Актер Дмитрий Ступка до начала большой войны находился в США и должен был возвращаться в Украину. Он рассказал о своих мыслях о войне журналистам 24 канала.

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Дмитрий Ступка о войне и как жил в первые недели войны

В интервью Дмитрий Ступка рассказал, что до 24 февраля постоянно смотрел за украинскими новостями и не понимал, зачем власти пугают людей.

Смотрел, как к готовности приводят бомбоубежища. Сначала вообще не мог понять, зачем показывают это людям, пугают. Не мог поверить, что россия на такое уйдет. Не верил в последнее. Купил билет домой на 23 февраля,

– признался актер.

"Туристический период моего пребывания в США заканчивался и я должен был уехать домой до 8 марта. Должен был лететь двумя рейсами: Лос-Анджелес – Стамбул, Стамбул – Киев. Когда летел в Стамбул, знакомые начали писать в начавшейся войне инстаграме, слышат взрывы. Пока летел в самолете 10 часов, следил за новостями. Когда прилетел в Стамбул, то уже не мог лететь домой, небо было закрыто. Друг моего отца живет в Анталии, сказал мне: "Покупай билет и прилетай ко мне". Он помог мне арендовать комнату у его знакомой. Я жил там 2 недели. Постоянно был на связи с родителями, друзьями", – добавил он.

После жизни в Турции Дмитрий Ступка отправился в Варшаву, где занимался гуманитарной помощью и закупкой автомобилей для ВСУ. Туда приехала его мама с тетей, откуда они поехали дальше по Европе.

"Впоследствии я понял, что в Европе нет работы. Мне сказали, что для продолжения работы актером должен выучить польский язык. Не имею ничего против поляков и их языка, но понимал, что на польском языке говорят только в Польше, а я хочу быть ближе к своему ребенку. Посоветовался с родителями, с родными и мы решили, что мне нужно возвращаться в Америку и быть ближе к дочери", – поделился Дмитрий Ступка.

, из-за отъезда Дмитрия Ступки в США его начали критиковать в сети . Впрочем, актер ответил, что ведет концерты бесплатно, а все средства по билетам идут на помощь Украине.

Из-за войны в Украине и правила въезда в Америку, Дмитрий Ступка смог вернуться домой. В настоящее время он находится в США. За это время он провел благотворительные концерты в Нью-Йорке, Чикаго, Майами, Сан-Франциско и Сиэтле.