Было за честь, – Тина Кароль показала, как пела "Два кольори" покойного Дмитрия Павлычко
Источник:Тина Кароль
На днях Украину огорчило известие о смерти легендарного Дмитрия Павлычко. Тина Кароль вспомнила, как исполняла на концертах его стихотворение "Два кольори", положенное на музыку.
Герой Украины Дмитрий Павлычко умер на 94 году жизни 29 января. На болезненную утрату отреагировала Тина Кароль в инстаграмм-сториз.
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Тина Кароль отреагировала на смерть Павлычко
Исполнительница опубликовала новость о смерти украинского поэта и общественно-политического деятеля. Она вспомнила, как с разрешения Дмитрия Павлычко пела песню "Два кольори" – это стихотворение Героя Украины, которое поставили на музыку.
Это было за честь петь эту песню с вашего позволения. Вечная память. Эта песня объединяет украинцев от первого аккорда, и это наш гимн,
– подчеркнула Тина Кароль.
Тина о смерти Дмитрия Павлычко / Фото с инстаграм-сториз
Артистка также опубликовала с, вероятно, благотворительного концерта, где пела "Два кольори", а ей во весь голос подпевала публика. Тина Кароль импровизировала и придумала новые строки: "Блакитне – то любов, а жовте – то життя".
Тина Кароль – "Два кольори": видео
Умер Дмитрий Павлычко: главное
- Глава Национального союза писателей Украины Михаил Сидоржевский сообщил о смерти писателя 29 января, в воскресенье. Сейчас дата и место прощания с Героем Украины неизвестны.
- Дмитрий Павлычко в первую очередь запомнился как поэт и творческая личность. Его самое известное стихотворение "Два кольори" было положено на музыку – песню исполняли артисты от Анатолия Мокренка и Василия Зинченко до Оксаны Мухи и Олега Скрипки.
- Также Дмитрий Павлычко активно участвовал в политической и гражданской жизни Украины. Он является основателем Народного Руха Украины и Демократической партии Украины, один из авторов Декларации о государственном суверенитете, провозглашенной Верховной Радой УССР. Спустя год он стал одним из соавторов Акта провозглашения Независимости. Дмитрий Павлычко трижды избирался депутатом ВР.