Было за честь, – Тина Кароль показала, как пела "Два кольори" покойного Дмитрия Павлычко

На днях Украину огорчило известие о смерти легендарного Дмитрия Павлычко. Тина Кароль вспомнила, как исполняла на концертах его стихотворение "Два кольори", положенное на музыку.

Герой Украины Дмитрий Павлычко умер на 94 году жизни 29 января. На болезненную утрату отреагировала Тина Кароль в инстаграмм-сториз.

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Тина Кароль отреагировала на смерть Павлычко

Исполнительница опубликовала новость о смерти украинского поэта и общественно-политического деятеля. Она вспомнила, как с разрешения Дмитрия Павлычко пела песню "Два кольори" – это стихотворение Героя Украины, которое поставили на музыку.

Это было за честь петь эту песню с вашего позволения. Вечная память. Эта песня объединяет украинцев от первого аккорда, и это наш гимн,

– подчеркнула Тина Кароль.



Тина о смерти Дмитрия Павлычко / Фото с инстаграм-сториз

Артистка также опубликовала с, вероятно, благотворительного концерта, где пела "Два кольори", а ей во весь голос подпевала публика. Тина Кароль импровизировала и придумала новые строки: "Блакитне – то любов, а жовте – то життя".

Тина Кароль – "Два кольори": видео

Умер Дмитрий Павлычко: главное