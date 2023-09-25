Дмитрий Кулеба показался с дочерью после долгой командировки: милое фото
25 сентября 2023, 13:44Читати новину українською
Источник:Дмитрий Кулеба
Дмитрий Кулеба обнародовал новое фото с дочерью. Он посетил концерт в школе, где выступала девочка.
Министр иностранных дел Украины поделился новым семейным фото в инстаграм-сториз. Он встретился с дочерью после длительной командировки.
К слову Уложил Машеньку и в дорогу, – Alyosha показала фото с Тополем и детьми перед очередной разлукой
Дмитрий Кулеба показал фото с дочерью
Министр рассказал, что по приезде в Украину посетил концерт заведения, где учится его дочь Любовь. Она также участвовала в выступлении.
После длительной командировки – сразу на концерт школы, в которой занимается Люба. Она прекрасно пела,
– поделился Кулеба.
Девочка позирует на фото с букетом цветов.
Дмитрий Кулеба с дочерью / Фото с инстаграм-сториз
Личная жизнь Дмитрия Кулебы
- В прошлом году министр иностранных дел расстался с супругой Евгенией Кулебой – депутатом Киевсовета. В браке у них родились двое детей – сейчас 17-летний сын Егор и 12-летняя дочь Любовь.
- Сейчас Дмитрий Кулеба находится в отношениях с пиарщицей и основательницей издательства "Книголав" Светланой Павелецкой. Слухи об их романе пошли еще в 2021 году, однако пара нигде публично не появлялась вместе.
- Уже в апреле этого года Светлана рассекретила их отношения публично поздравив Дмитрия с днем рождения. С тех пор в сети чаще появляются общие кадры влюбленной пары.