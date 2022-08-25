Дмитрий Комаров показал, на что потратил деньги с проданного спорткара

Украинский ведущий Дмитрий Комаров продал редкий спортивный автомобиль за миллион гривен. За эти средства он приобрел более 20 автомобилей для ВСУ.

Украинский телеведущий Дмитрий Комаров отчитался о средствах, полученных по продаже своего редкого авто. На эти деньги он приобрел еще машины – но на этот раз для ВСУ.

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Как Комаров потратил деньги, полученные по продаже спорткара

О купленных автомобилях Дмитрий Комаров написал в День Независимости. Так он поздравил поклонников с праздником. Ведущий рассказал, как не успевал доставить машины в Украину, но смог сделать это благодаря единству украинцев.

Вчера специально ко Дню Независимости мы доставили из Латвии партию машин для ВСУ – более 20 пикапов, джипы, микроавтобус. Я волновался, когда вся эта партия уже стояла в Европе и "поджимали сроки". Казалось, что успеть невозможно. Но помогло единство – по первой просьбе нашлись волонтеры, которые помогли организовать самую сложную логистику и за несколько дней доставить всю колонну,

– рассказал ведущий.

Дмитрий Комаров добавил, что автомобили для ВСУ куплены не только за его средства. К благотворительному делу присоединился его друг, а затем путешественнику помогали украинцы из Латвии.

"Покупка этих машин тоже пример единства. Я продал свой автомобиль на аукционе за миллион гривен и собирался покупать пикапы. Рассказал об этом своему куму Сергею, и он сразу же сказал, что хочет добавить деньги и тоже участвует. Ему не нужна реклама – он непубличный бизнесмен, который просто хочет помогать. Мы скинулись, но как купить машины? На помощь пришли украинцы из Латвии, которые с 2014 года возят машины на фронт. За 1,5 месяца они намотали по Европе тысячи километров, лично выбирали и диагностировали каждую машину, везли на СТО, благоустраивали, красили".

Автомобили для ВСУ, купленные благодаря Комарову / Фото из инстаграма Дмитрия Комарова

Что такое независимость для Дмитрия Комарова

Вчера говорили, что такое независимость. Лично для меня независимость – это свобода. Свобода действий, мнений, желаний. Возможность свободно мечтать самостоятельно, определяя, каким будет твое будущее. Независимость – когда у тебя нет барьеров, ограничений и запретов,

– написал телеведущий.

"Ты свободен, когда независим и независим, когда свободен. Только независимый человек может позволить себе не врать, не подстраиваться под обстоятельства, а быть собой. Только независимые люди всегда побеждают. Горжусь, что я украинец. Горжусь, что живу в Украине. Мы, украинцы – были, есть и будем свободными и независимыми. И в этом наша сила".