"Кинули своих на убой": Комаров показал фото разбитой техники оккупантов на Харьковщине

Украинский путешественник Дмитрий Комаров посещал уволенную Харьковщину. Как рассказал ведущий, там куча российской техники, а еще больше – тел оккупантов, которых бросили на убой.

Украинский телеведущий Дмитрий Комаров прокомментировал "частичную мобилизацию", которую объявили власти россии. На примере Харьковской области путешественник посоветовал оккупантам сразу сдаваться в плен.

К слову Андрей Бедняков высмеял результаты псевдореферендумов и посмеялся над оккупантами.

Дмитрий Комаров показал кадры из Харьковской области

Телеведущий поделился, что в Харьковской области уже наблюдал "плановую перегруппировку" российских войск. После этого на украинских землях – множество разбитой техники и мертвых тел.

Подбитые Z-танки уже не считаю – слишком их много. Умолчу о количестве тел россиян. А скажу о том, что уже многие пленники россияне открыто говорят: армия и власть россии бросили своих, бросили на убой. И русские солдаты реально рады плену,

– поделился Дмитрий Комаров.

Потрощенная техника оккупантов / Фото из инстаграма Дмитрия Комарова

Путешественник поделился инструкцией – как россиянину сдаться в плен. Он отметил, что неважно, по какой причине оккупантов пришел на нашу землю – каждый будет ликвидирован.

"Единственным шансом гарантированно остаться в живых остается добровольная сдача в плен. Огромное количество российских пленных в Украине счастливо, что жива, в тепле и накормлена, а не разлагается на полях. Украина дает шанс", – отметил ведущий.



Потрощенная техника оккупантов / Фото из инстаграма Дмитрия Комарова

, о единственной возможности выжить россиянину в Украине говорил и президент Владимир Зеленский . Он рассказывал, что российские власти сознательно отправляют мужчин умирать, поэтому предложил им сдаваться в плен ВСУ.

Дмитрий Комаров рассказал, что российский военный, если хочет жить, может позвонить по телефону в государственный центр приема, и после сдачи в плен получить питание, медобслуживание и даже связь с родными. Также ведущий отметил, что процедура будет оформлена так, словно в плен брали в бою.



Потрощенная техника оккупантов / Фото из инстаграма Дмитрия Комарова

"Россияне, не повторяйте ошибки 57 000+ погибших и десятков тысяч раненых. А лучше вообще не езжайте в Украину. Берите пример с граждан Дагестана, которые начали массово, смело бороться с кремлем", – напомнил Комаров.



Потрощенная техника оккупантов / Фото из инстаграма Дмитрия Комарова