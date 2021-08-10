Мы терпели, – Дмитрий Коляденко поделился признанием об интимной жизни с Ириной Билык

Хореограф и шоумен Дмитрий Коляденко и певица Ирина Билык около 3 лет жили в гражданском браке. Пара серьезно отнеслась к переходу на новый этап отношений, поэтому мужчина сдавал анализы.

Известный шоумен и хореограф Дмитрий Коляденко одному из телеканалов поделился признанием об интимных отношениях с певицей Ириной Билык. Пара прожила в гражданском браке около 3 лет.

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Дмитрий Коляденко о первом сексе с Ириной Билык

К первым интимным отношениям влюбленная пара отнеслась очень серьезно. Ради здоровья Ирины Дмитрий не был против медицинской проверки.

Мы решили, что когда у нас любовь, можно подождать и проверить. И меня ее личный водитель отвез в медицинский центр, где я сдал анализы. Мало того, мы ждали результатов 2 недели. Представляете, насколько все серьезно!

– рассказал Коляденко

"Мы терпели и ничего страшного. И ради любви я готов на все. Я просто не люблю презервативы, поэтому берегу себя и партнершу. Я люблю, чтобы было с любовью и без всякой химии. Но для этого нужно сдавать анализы и ждать результатов", – добавил шоумен.

Дмитрий Коляденко также поделился, что сейчас пара сохраняет дружеские отношения. Он называет артистку своей подругой.

Отметим, что Дмитрий Коляденко негативно относится к бывшему мужу Ирины Билык. Артистка рассталась с Асланом Ахмадовым из-за того, что он не приезжал к ней и сыну в период пандемии. Шоумен подчеркнул, что шел бы пешком, чтобы увидеть родных.

Однако возвращаться к Билык он не планирует: "Где гарантия, что я снова не буду выбрасывать диваны, опять не буду резать картины, Опять не буду ревновать? Мне кажется, лучше начать новую жизнь и мне, и Ире. Дружить можно в любой ситуации. Вот дружить я хочу с ней", – рассказал Дмитрий Коляденко.