"Я впервые в отпуске": Дмитрий Дикусар признался, вернется ли на паркет после службы в ВСУ

Хореограф, звезда "Танцев со звездами" Дмитрий Дикусар стал на защиту страны после начала полномасштабного вторжения. На днях артист впервые пришел в отпуск со службы. Он признался, вернется ли на паркет во время войны.

Дмитрий Дикусар 25 октября отмечает день рождения. К счастью, он смог провести его дома в кругу родных людей, ведь получил отпуск.

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Дикусар впервые пришел в отпуск

Защитник уже полтора года защищает Украину на передовой. Теперь он получил первый двухнедельный отпуск со службы.

У меня 15 суток, чтобы поправить здоровье и подкрутить гайки. У меня травма, которая мешает мне работать и быть эффективным. Я так понял, что этот дождь идет надолго и нужно держать себя в форме,

– признался Дмитрий.

Танцор добавил, что попытается переключиться на что-то другое. Хотя в прошлый раз он не долго продержался и уже через несколько дней вернулся на фронт.

Вернется ли Дикусар на паркет

Дмитрий признался, что не планирует к победе возвращаться на паркет.

По его словам, до конца войны, пока Украина не победим, он не сможет выйти на паркет и танцевать танцы.

Даже не могу себе представить. Я пляшу душой, а моя душа сейчас не хочет танцевать. Моя утренняя молитва – это "Боже, дай мне сегодня что-нибудь полезное сделать. Сделать все, на что я буду способен". Это для меня главное. Ибо это сплошное горе, как в аду,

– рассказал Дикусар.

Он заявил, что даже если война будет продолжаться 10 лет, он будет на передовой. Дмитрий подчеркнул – точно не вернется на паркет, пока не наступит победа.



Дмитрий Дикусар в ВСУ / Фото с его инстаграммы

Раздражает ли военных мирную жизнь

Дикусар также признался, как чувствуют себя защитники, когда они возвращаются из окопов в мирную жизнь. По его словам, люди в гражданской жизни не должны сидеть и плакаты.

"Веселитесь, отмечайте, но, пожалуйста, какую-то часть своей любви, внимания и денег выделяйте тем ребятам, которые сейчас каждую секунду защищают нашу землю", – добавил Дмитрий.

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