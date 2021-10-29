Дмитрий Дикусар рассказал, какими качествами должна обладать его возлюбленная
Источник:ЖВЛ
Успешный украинский танцовщик Дмитрий Дикусар ответил на вопрос, что касается его личной жизни. Артист поделился, какой должна быть его избранница. По словам Дикусара, она должна быть доброй и мудрой.
Украинский танцовщик и звезда "Танцев со звездами" Дмитрий Дикусар дважды был женат, но до сих пор не нашел свою любовь. Однако мужчина решил, с какой женщиной ему хотелось бы завязать отношения.
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Какой должна быть любимая Дмитрия Дикусара
Хореограф поделился, что для него эталоном является мама. Поэтому он хотел бы, чтобы его возлюбленная обладала схожими качествами, которыми обладает его мамочка.
Доброта. Даже не могу представить рядом с собой даже суперкрасивую девушку, суперталантливую, суперумную, если она злая... Я это чувствую,
– назвал первое качество Дмитрий Дикусар.
Также для танцовщика важна мудрость. "Хочу, чтобы моя женщина была мудрым человеком. Именно мудрым", – подчеркнул мужчина.
Дмитрий Дикусар / Фото с инстаграма танцовщика
Личная жизнь Дмитрия Дикусара
- В 2006 году танцовщик закрутил роман с Ириной Билык на проекте "Танцы со звездами". Отношения развивались очень быстро. Уже в 2007 году влюбленные сыграли свадьбу в Рио-де-Жанейро. Через 3 года пара неожиданно развелась, никак не комментируя новость. По словам Дмитрия Дикусара, их чувства просто остыли.
- В 2012 году Дмитрий Дикусар и Елена Шоптенко завязали отношения так же на "Танцах со звездами". Через год они поженились. Но уже через 3 года танцовщики развелись. Однако пара до сих пор обвенчана.
- Об отношениях Дмитрия с другими женщинами часто ходят слухи, и официального подтверждения им никогда не было. В 2018 году фаны заподозрили, что у Дикусара роман с грузинской звездой, а через 2 года – со Славой Каминской.