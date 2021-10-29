Дмитрий Дикусар рассказал, какими качествами должна обладать его возлюбленная

Успешный украинский танцовщик Дмитрий Дикусар ответил на вопрос, что касается его личной жизни. Артист поделился, какой должна быть его избранница. По словам Дикусара, она должна быть доброй и мудрой.

Украинский танцовщик и звезда "Танцев со звездами" Дмитрий Дикусар дважды был женат, но до сих пор не нашел свою любовь. Однако мужчина решил, с какой женщиной ему хотелось бы завязать отношения.

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Какой должна быть любимая Дмитрия Дикусара

Хореограф поделился, что для него эталоном является мама. Поэтому он хотел бы, чтобы его возлюбленная обладала схожими качествами, которыми обладает его мамочка.

Доброта. Даже не могу представить рядом с собой даже суперкрасивую девушку, суперталантливую, суперумную, если она злая... Я это чувствую,

– назвал первое качество Дмитрий Дикусар.

Также для танцовщика важна мудрость. "Хочу, чтобы моя женщина была мудрым человеком. Именно мудрым", – подчеркнул мужчина.



Дмитрий Дикусар / Фото с инстаграма танцовщика

Личная жизнь Дмитрия Дикусара