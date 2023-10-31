У страны есть новые суперзвезды, – Дмитрий Дикусар объяснил, почему почти не выходит на связь
Танцовщик и военный Дмитрий Дикусар после продолжительного молчания пообщался с журналистами. Он объяснил, почему после вступления в ВСУ почти ничего не публикует и не рассказывает о своей службе.
Дмитрий Дикусар объяснил свой выбор быть непубличным во время полномасштабного вторжения в эфире телемарафона, передает 24 Канал. Его решение удивило многих, ведь многие другие публичные люди, несмотря на службу в ВСУ, показывают свою работу и работу собратьев.
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Почему Дмитрий Дикусар непубличен в ВСУ
Защитник рассказал, что получил соответствующую просьбу от командования – не делать лишних публичных движений. Да и ему самому мешает популярность.
Я не один, вокруг меня люди. Это не шутки, это война. Когда я перехожу в другое подразделение, люди переживают, не буду ли вести ток и делать вещи, которые ожидают от публичных людей. Я стараюсь, чтобы они мне доверяли и знали, что я был публичен до войны, а сейчас я такой же военнослужащий, как и все остальные,
– высказался Дмитрий Дикусар.
Военный добавил, что хочет и дальше быть в ВСУ, а для этого ему нужно доверие собратьев. Поэтому он и дальше будет непубличным. Зато он вспомнил о других звездах, которые больше заслуживают внимания и публичности.
"У нас есть герои, которых нужно показывать чаще, которые заслуживают этого. Сейчас страна имеет своих новых суперзвезд. Я очень тому рад, потому что это настоящие звезды на поле боя. Это высшее искусство. Война – это ужасная вещь, но это и очень тяжелое, кровавое искусство", – добавил Дикусар.
Дмитрий Дикусар впервые в отпуске
- Хореограф и военный впервые за время полномасштабного вторжения удалился в отпуск. За эти 15 суток он хочет поправить свое здоровье и побыть с родными. Дмитрий Дикусар признался, что не готов возвращаться на паркет: это возможно только после победы.
- В отпуске защитник обратился к украинцам в тылу. Он отметил, что не осуждает людей из-за празднования и отдыха. Но нельзя забывать о том, пока вы пьете кофе, кто-то на фронте делает последнее дыхание.
- "Нам надо, чтобы люди в тылу не устали помогать ВСУ… Празднуйте свадьбу, делайте это за миллионы долларов, никто ваши деньги не считает, но определенную часть донатьте на ВСУ. Хочу, чтобы все включились так, как это было в начале", – подчеркнул Дмитрий Дикусар.