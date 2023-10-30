Отдыхайте, празднуйте свадьбы, – Дмитрий Дикусар из ВСУ обратился к украинцам в тылу

Украинский танцовщик Дмитрий Дикусар с начала полномасштабной войны встал на защиту Украины. На днях он впервые за время службы в ВСУ пришел в отпуск. Артист не удивлен, что люди в городах продолжают веселиться и праздновать свадьбы.

Дикусар обратился к украинцам в эфире телемарафона. Он призвал людей не прекращать донатить и помогать армии, пишет 24 Канал.

Интересно Еще не "наигрался" в войну, - Дикусар впервые за полгода вышел на связь и сказал, где находится

Дмитрий Дикусар обратился к украинцам в тылу

Танцовщик заявил, что каждую секунду, пока человек в тылу общается или пьет кофе, кто-то на фронте делает последнее дыхание.

Нам нужно, чтобы люди в тылу не устали помогать ВСУ… Празднуйте свадьбы, делайте это за миллионы долларов, никто ваши деньги не считает, но донатьте определенную часть на ВСУ. Это инвестиция. Ибо если все рухнет и придут русские, они все у вас отнимут,

– заявил Дикусар.

Защитник заметил, что он никого не осуждает. Военным на фронте не нужно, чтобы люди в тылу плакали. Однако, по его словам, украинцы должны постоянно помогать.

"Хочу, чтобы все включились так, как это было в начале. Помните, что все может резко измениться, если вы перестанете помогать… Мы единый организм, мы выживем только вместе, поэтому все должны работать на победу", – сказал Дмитрий.

Дикусар высказался и о коррупционерах во власти. Он отметил, что власти не должны думать о том, что о них не знают и за ними не смотрят, ко всем придет время.

После победы будем разбираться. И каждый будет наказан… Не уверен, помогут ли им эти награбленные деньги… Бойцы на фронте уже увидели, кто есть кто, кто что делает. К каждому придет его черед,

– сказал хореограф.

Дмитрий Дикусар служит в ВСУ: коротко