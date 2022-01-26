"Для всех, кто любит Киев": Потап выпустил трогательный клип об украинской столице
Источник:ютуб-канал Потапа
Премьера песни "Київ" состоялась в июне 2021 года, она вошла в сольный альбом Потапа "Без реклами". Однако 25 января трек приобрел визуализацию. Артист представил лирик-видео, которое растрогало до слез.
На новую видеоработу Потапа вдохновили заснеженные улицы Киева. С высоты птичьего полета он показал те памятные локации, которые воспел в своем сингле – Владимирскую горку, мост Метро Левобережная, Крещатик, фуникулер, Михайловский собор, Родину-Мать и другие.
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Рэпер снял клип с помощью дронов и назвал его "зарисовкой современного мегаполиса". Он посвятил лирик-видео всем, кто любит украинскую столицу.
Где бы я ни был, всегда с гордостью говорю, что я родом из Киева. Я рассказываю о нем как амбассадор, а киевская нотка есть во всем моем творчестве,
– заявил Потап.
"Посвящаю вам эту оду зимнему Киеву и приглашаю в полет над любимым городом на скорости сверхзвуковых дронов – между куполами Михайловского собора и над головой Родины-Матери", – добавил рэпер.
ПТП – Київ: смотрите видео онлайн
Реакция сети на лирик-видео "Київ"
- "Леша, это круто. Как всегда, очень вовремя и в самое сердце. Для всех, кто любит Киев";
- "До слез. Живу сейчас в другой стране, но как же люблю этот город!! Всей душой. Спасибо за песню, она согревает душу";
- "Спасибо за такую хорошую работу о нашем прекрасном и таком родном Киеве";
- "Круто, мурашки были. Видеоряд продуман идеально, этот хит будет в истории Украины";
- "Невероятно красивый клип, а слова распаковывают "архивные папки" из головы";
- "Потап, спасибо за мурашки".