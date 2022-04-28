Для Венецианской биеннале: Океан Эльзы снял чувствительное видео "Обійми" в руинах Харькова

Украинская группа "Океан Эльзы" сняла специальную версию песни "Обійми" во дворе известного Дворца труда в Харькове, разрушенного российскими бомбардировками. Съемка проходила 14 апреля, а видео было показано на открытии украинского павильона в Венеции.

Украинский павильон на Венецианской биеннале-2022 называется "Это Украина: защищая свободу". В записи песни принял участие Святослав Вакарчук и симфонический оркестр.

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Венецианская биеннале – это одна из лучших выставок современного искусства, которая проходит кажды х два нечетных года в Венеции, Италия. В рамках биеннале проводятся Венецианский кинофестиваль и Венецианский фестиваль архитектуры. Украина участвует в событиях с 2001 года.

Среди музыкантов есть скрипачи Станислав Кучеренко, Ольга Пищита и Татьяна Жук, а также харьковский музыкант и виолончелист Денис Караченцев, известный своими музыкальными перформансами среди харьковских руин. Музыкант остается в Харькове, что подвергается ежедневным бомбардировкам и ракетным обстрелам. Большие разрушения понес Дворец труда, который был построен в 1916 году и выстоял Первую и Вторую мировые войны. В 2022 году он снова получил немалые повреждения из-за ракетных обстрелов россиян.

Украинский павильон на биеннале

Стоит добавить, что в украинском павильоне Венецианской биеннале представили особую экспозицию под названием "Фонтан истощения. Acqua Alta", эвакуированный в Италию из-за обстрелов Киева. Ее автором стал Павел Маков. Это кинетическая скульптура, состоящая из 78 медных воронок, вмонтированных в вертикальную платформу площадью три квадратных метра. Воронки расположены одна под другой в форме пирамиды. Впадающая в одну воронку вода разделяется на два потока, питая последующие воронки в пирамиде. Лишь несколько капель достигают дна фонтана, символизируя истощение на личном и глобальном уровне.



Работа Павла Макова на Венецийском биеннале / Фото Минкульта

Кураторами павильона стали Мария Ланько, Елизавета Герман и Борис Филоненко.