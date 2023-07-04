Звезда "Гарри Поттера" Дэниел Рэдклифф рассекретил пол первенца и рассказал об отцовстве

Известный британский актер Дэниел Рэдклифф, ставший популярным благодаря роли Гарри Поттера, несколько месяцев назад впервые стал папой. У актера родился первенец. И только теперь Рэдклифф рассекретил пол своего ребенка.

33-летний актер тщательно скрывает свою личную жизнь. Однако недавно стало известно, что Дэниел Рэдклифф стал папой – его сфотографировали папарацци во время прогулки с ребенком.

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Кто родился у звезды "Гарри Поттера"

Редклифф наконец-то признался, что стал папой мальчика. Он также подтвердил, что ребенка ему родила актриса Эрин Дарк, с которой Дэниел давно в отношениях.

Актер поделился подробностями отцовства, а также Рэдклифф похвастался своей избранницей за ее успехи в материнстве.



Дэниел Рэдклифф с любимой и сыном / Фото из соцсетей

В частности, звезда "Гарри Поттер" заявил, что счастлив проводить время с маленьким сыном, хотя и не скрывает, что иногда это бывает тяжело.

Это великолепно. Иногда это безумие и напряженность, но он прекрасен, а Эрин потрясающая – это настоящая честь провести это время с ними. Я собирался взять отпуск и сейчас мы отлично проводим время вместе,

– рассказал актер.

Редклифф планирует уделять семье больше своих сил и времени, поэтому будет сниматься меньше, однако полностью забрасывать карьеру он не намерен. "Не думаю, что уходить из кино – это хорошее решение", – подчеркнул звезда.

Напомним, Эрин Дарк и Дэниел Рэдклифф познакомились 11 лет назад на съемках фильма "Убей своих любимых". Интересно, что по сюжету им пришлось сняться в интимной сцене, после чего актер в шутку признался, что из-за этого их отношения вышли на "новый уровень".

До сих пор неизвестно, женаты ли они, пара всячески оберегает свою личную жизнь от папарацци и поклонников, а также редко вместе выходят на публику.