Семье Марины Поплавской из "Дизель Шоу" после смерти не выплатили заработанные актрисой деньги

Родственница Поплавской писала режиссеру Николаю Федосенкову, ранее также работавшему в "Дизель Студио". Режиссер жаловался, что ему не в полном объеме выплатили заработанный гонорар, однако художественный руководитель студии Егор Крутоголов прокомментировал эти обвинения.

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По словам Егора, Николай плохо выполнял свою работу, Крутоголов даже хотел уволить режиссера. Однако впоследствии предложил ему выполнение других обязанностей. Но началась война, и тогда уже было не до развлекательного контента, за который Федосенков хотел получить деньги. Николаю выплатили половину гонорара, потому что он работал именно на гонорарной основе. Но это все равно возмутило мужчину.

Скандал в "Дизель Студио" с Мариной Поплавской

Через несколько дней в сети разгорелся новый скандал, связанный с "Дизель Студио". В 2018 году после тура актриса трагически погибла в ДТП. Сестра Марины написала Федосенкову, что семье не выплатили деньги, которые Поплавская честно заработала во время тура.

После гибели моей родной сестры руководители шоу не сочли нужным вернуть семье честно заработанные Мариной средства за четыре концерта, которые состоялись в Киеве, Луцке, Львове, а также за съемки летом 2018 года в сериале "На троих". Я не знаю точной суммы, но понимаю, что речь идет о немалой сумме. О каких-либо компенсациях по поводу гибели на рабочем месте не приходится,

– написала Людмила.

Женщина отметила, что продюсеры шоу устроили пышное захоронение Марины, однако сэкономили на безопасности и гонорарах. Людмила заметила, что получается так, что сестра сама себе оплатила ритуальные услуги: "Назвать это просто цинизмом – это не сказать ничего. Если для администрации шоу это норма, то пусть их поступки будут на их "совести".

Фонды и депозиты, якобы открытые племянницам Марины Поплавской, которые господин Бланар, а также господин Крутоголов анонсировали на всю Украину, – откровенная ложь. Юридически это невозможно,

– подчеркнула сестра Поплавской.

Комментарии Людмилы Поплавской / Скриншоты с фейсбука Николая Федосенкова

Марина Поплавская погибла в ДТП: что случилось