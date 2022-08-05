Секс-символ "Танцев со звездами" Дима Жук неожиданно запел: причем здесь Тина Кароль

Партнер Юлии Саниной из "Танцев со звездами" Дима Жук выпустил свой первый трек "Мені так бракує тебе" и готовит к релизу целый сольный альбом. Все это благодаря Тине Кароль, в балете которой он работал, и ее проекту "Молод кров".

"Война меняет наши судьбы. Надо жить здесь и сейчас", – лаконично прокомментировал свой неожиданный переход в музыку Дима Жук. Он признался, что именно благодаря поддержке Тины Кароль сменил паркет на студию.

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Дима Жук выпустил свой первый трек благодаря Тине Кароль

Сегодня я с гордостью и благодарностью могу сказать, что стал новым артистом в рамках проекта "Молода кров". Спасибо, Тина Кароль, за возможность быть услышанным, за веру в мои песни и безумный музыкальный опыт, который я получил,

– написал Дима Жук в инстаграме.

Так, первый сольный трек секс-символа "Танцев со звездами" – "Мені так бракує тебе". Он о влюбленных, которых разъединила война.

"Мені так бракує тебе" – это песня о любви в разлуке во время войны. Война проложила между влюбленными тысячи километров телефонных гудков. Вместо теплых объятий теперь в наших руках холодный свет экрана телефона", – комментирует премьеру Дима Жук.

Дима Жук – Мені так бракує тебе: смотрите видео онлайн

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"Дим, поздравляю тебя, успехов в начинаниях";

"С премьерой! Пусть хватает сил на новые достижения";

"Очень красиво! Новая песня в плейлист";

"Талантливый человек, талантливый во всем. Просто бомба и голос цепляет";

"Какая песня, а какой клип, это шикарно. Вы талант";

"Поздравляю, круто".

"Молода кров" – украиноязычный музыкальный альбом дуэтов Тины Кароль, вышедший при поддержке Министерства культуры. В нем певица представила песни-коллаборации с юными и прогрессивными исполнителями – Wellboy, KAZKA, Alina Pash, Latexfauna и Сам на Сам, Nikita Lomakin и Ivan Nav.



Его релиз состоялся 20 августа 2021, накануне 30-летия Независимости Украины. Отметим, что за раскрутку Димы Жука Тина Кароль взялась неспроста. В ноябре 2020 года она впервые станцевала с ним на паркете "Танцев со звездами", чтобы поддержать в финале звездную подругу Юлию Санину из The Hardkiss. После этого певица взяла Жука в свой балет. Он работал над ее постановкой на Atlas Festival и шоу "Красиво", с которым она гастролировала по городам Украины.

В рамках проекта Тины Кароль "Молода кров" Дими Жуку записали целый сольный альбом, его премьера запланирована на осень.