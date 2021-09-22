Дико и бесчестно, – Игорь Кондратюк требует запретить концерты российских звезд

Шоумен Игорь Кондратюк создал петицию к президенту Владимиру Зеленскому. Он просит полностью запретить гастроли российских артистов в Украине – сольные концерты, выступления на фестивалях и корпоративах.

59-летнего Игоря Кондратюка откровенно возмущает факт, что на восьмом году войны певцы, актеры, ведущие из России до сих пор ездят зарабатывать в Украину. Он расценивает это как коллаборацию со страной-агрессором и "бизнес на крови".

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Для меня дико и бесчестно, что на восьмом году войны в Украине не запрещены гастроли российских артистов. Людей, которые делают вид, что они "вне палитики", выступая при этом в России перед убийцами украинцев,

– написал шоумен в фейсбуке.

Он свято убежден, что "подавляющее большинство российских артистов поддерживает агрессию Кремля" – молча или открыто, незаконно посещая оккупированный Крым. По его мнению, те, кто молчат, – тоже "несут ответственность за агрессивные действия России".

Петиция Игоря Кондратюка получила название "Полный запрет концертной деятельности артистов из страны-агрессора – России до возвращения Крыма в состав Украины и восстановление контроля Украиной над своими восточными границами". На сайте официального интернет-представительства Владимира Зеленского она появилась во вторник, 21 сентября.

Я уверен, что граждане страны-агрессора, которые работают в сфере развлечений на самом деле не несут никакой культуры,

– говорится в петиции Кондратюка.

Он предложил сделать включение для тех звезд, которые "публично выступили против российской агрессии". В частности для писателя Виктора Шендеровича, актрисы Лии Ахеджаковой, музыканта Андрея Макаревича.

Что Игорь Кондратюк говорил о выступлениях российских артистов в Украине

Четыре года назад шоумен предлагал ввести штрафы для украинских артистов, выступающих в России – от 150 до 600 тысяч гривен, которые бы шли на армию.

Тогда как в мае 2019 года Кондратюк призвал лишать гражданства украинских артистов-гастролеров.

Знаменитость открыто критиковал Никиту Добрынина за участие в российском "Холостяке". Он назвал блогера "бесчестным", и заявил, что был лучшего мнения о нем.

Накануне концерта Ани Лорак в Одессе Кондратюк возмущался ее приездом в Украину. Для гастролера он создал "плейлист" с песнями "Деньги – мой Бог" и "Без мозгов".

, на момент написания новости петицию Игоря Кондратюка подписали 2 400 человек. Администрация президента рассмотрит ее лишь в том случае, если обращение наберет 25 тысяч голосов. На это у украинцев есть 91 день.

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Полный текст публикации Игоря Кондратюка:

Уважаемые! Сегодня я создал петицию к президенту Украины за запрет концертов (гастролей, отдельных выступлений на фестивалях и корпоративах) российских артистов – граждан страны-агрессора. Страны, которая в марте 2014-го оккупировала Крым, а позже развязала гибридную военную агрессию. Эта война унесла жизни 14 тысяч граждан Украины, а миллионам принесла лишения, заставив жить в российской оккупации, или вынужденно стать переселенцем.

Поэтому для меня дико и бесчестно, что на восьмом году войны в Украине не запрещено гастроли русских артистов (как и любую кооперацию с агрессором, к слову). Людей, которые делают вид, что они "вне палитики", выступая при этом в России перед убийцами украинцев, а, приезжая сюда – перед их жертвами. Подавляющее большинство российских артистов или открыто поддерживают агрессию Кремля и имперскую истерику под названием "Крым наш", или посещают оккупированный Крым, нарушая украинские законы, либо тихо молчат, то есть по сути – тоже поддерживая войну с Украиной.

Позволять им выступать в Украине до возвращения Крыма и контроля за восточными границами – это нонсенс и коллаборация с агрессором. Как любил говорить нынешний Президент Украины Владимир Зеленский – "бизнес на крови". Я требую прекратить этот бизнес. В мире почти 200 стран. Пусть к нам ездят с концертами мирные люди, а не глашатаи убийственного "русского мира"!