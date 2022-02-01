""Дикий огонь": солистка Go_A наделала шума фотосессией в очень откровенном платье с разрезом
Источник:инстаграм Катерины Павленко
Всегда сдержанная и немногословная Екатерина Павленко из Go_A поразила фанов новой фотосессией. В кадре она предстала в дерзком образе в платье со сплошным разрезом от бедер до груди.
Как выяснилось, скромность в солистке Go_A Екатерине Павленко граничит с безумной сексуальностью. Для эпатажной фотосессии в советском отеле она выбрала весьма откровенное черное платье.
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Ее платье держалось на грубых карабинах, а широкий сплошной разрез обнажал бедра, грудь и плоский живот. Интересно, что под платье певица не надела белье, поэтому многотысячная аудитория фанов разглядела ее прелести и женственные изгибы.
Екатерина Павленко из Go_A в очень откровенном платье / Фото из инстаграма певицы
Екатерина Павленко из Go_A в очень откровенном платье / Фото из инстаграма фотографа
Екатерина Павленко из Go_A в очень откровенном платье / Фото из инстаграма фотографа
Реакция сети на фотосессию Екатерины Павленко
Фаны Go_A взорвались восторгом от новых кадров Екатерины Павленко. Такой смелой и сексуальной они увидели ее впервые, поэтому засыпали лайками – 14 тысяч – и комментариями:
- "Это невероятно красиво, сексуально, изысканно, провокационно";
- "Сказать, что это невероятно, – ничего не сказать. Что-то на божественном";
- "Ой, совести у вас нет поститься такое на ночь, Екатерина Анатольевна";
- "Фотки действительно дикий огонь";
- "Невероятная красота! Кошачья грация, сексуальность, изысканный вкус и эпатаж";
- "В шоковом состоянии от этой красоты";
- "Убили всех наповал этой фотосессией".