"Дикий вогонь": солістка Go_A наробила шуму фотосесією у надвідвертій сукні з розрізом

1 лютого 2022 , 22:00
Читать новость на русском

Джерело:

інстаграм Катерини Павленко

Завжди стримана й небагатослівна Катерина Павленко з Go_A вразила фанів новою фотосесією. У кадрі вона постала у зухвалому образі в сукні з суцільним розрізом від стегон до грудей.

Як з'ясувалось, скромність у солістці Go_A Катерині Павленко межує з шаленою сексуальністю. Для епатажної фотосесії в радянському готелі вона обрала надвідверту чорну сукню. 

Читайте також Злата Огнєвіч приголомшила звабливим образом у рожевому піджаку: ефектні фото "Холостячки"

Її вбрання трималось на грубих карабінах, а широкий суцільний розріз оголював стегна, груди та плоский живіт. Цікаво, що під сукню співачка не одягла білизну, тож багатотисячна аудиторія фанів розгледіла її принади та жіночні вигини. 

Катерина Павленко з Go_A у надвідвертій сукні / Фото з інстаграму співачки

Катерина Павленко з Go_A у надвідвертій сукні / Фото з інстаграму фотографа

Катерина Павленко з Go_A у надвідвертій сукні / Фото з інстаграму фотографа

Реакція мережі на фотосесію Катерини Павленко 

Фани Go_A вибухнули захватом від нових кадрів Катерини Павленко. Такою сміливою і сексуальною вони побачили її вперше, тож засипали лайками – 14 тисячами – та коментарями:

  • "Це неймовірно гарно, сексуально, вишукано, провокаційно";
  • "Сказати, що це неймовірно, – нічого не сказати. Щось на божественному";
  • "Ой, совісті у вас немає постити таке на ніч, Катерино Анатоліївно";
  • "Фотки справді дикий вогонь";
  • "Неймовірна краса! Котяча грація, сексуальність, вишуканий смак та епатаж";
  • "У шоковому стані від цієї краси";
  • "Вбили всіх наповал цією фотосесією". 
Автор: Олег Терещенко