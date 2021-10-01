Дикая история, – телеканал M1 отреагировал на обвинения MELOVIN

Украинский певец MELOVIN обвинил телеканал M1 в предвзятом отношении к нему из-за ориентации. Гендиректор канала ответил на слова артиста. Он считает заявление MELOVIN пиар-ходом.

Глава телеканалов М1 и М2 Сергей Перцев отреагировал на скандальные слова артиста MELOVIN о якобы дискриминации. Гендиректор заявил, что даже не знает, как можно это прокомментировать.

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Как канал М1 комментирует обвинения MELOVIN

Сергей Перцев отметил, что MELOVIN не обращался лично к нему, а сразу опубликовал сообщение "непонятно о чем".

"Честно говоря, я вообще не понимаю. Это какая-то дикая история. Знаете, я даже не знаю, как это комментировать. Как на меня, это просто какие-то крики непонятно о чем. Если он хочет в чем-то разобраться, то, может, ему нужно разобраться, а не приходить в непонятном состоянии на фестиваль и говорить, что он там всем что-то рассказывал", – сказал Сергей Перцев.

Глава музыкального канала считает, что MELOVIN просто пиарится на словах о дискриминации.

Все зашито в таймлайн. Такого не было. Здесь нечего комментировать. Просто человек написал злобное сообщение. Мы зададим вопрос его промо-службе, что это за сообщение и почему это так произошло, но пока для меня это еще один способ пиара. Человек хочет, чтобы о нем поговорили,

– подчеркнул Перцев.

Схватка MELOVIN и канала M1