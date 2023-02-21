Дзидзьо трогательно поздравил маму с днем рождения и показал ее редкое фото

Украинский артист Дзидзьо опубликовал редкое фото мамы. Он трогательно приветствовал ее с днем рождения.

Украинский артист Дзидзьо почти не появляется в соцсетях. Но на днях он поделился редкой корреспонденцией на своей странице.

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Дзидзьо поздравил маму

Исполнитель поделился редким фото мамы и поздравил ее с днем рождения. Дзидзьо показал фотографию, на которой звездная мамочка позирует с цветами.

Мама, родимая с днем рождения! Здоровья, победы и мира! Благодарю Вас за жизнь. Пусть сбываются желания!

– написал артист.



Мама Дзидзьо / Фото с инстаграммы Дзидзьо

В комментариях поклонники приобщились к поздравлениям. Среди них были и звезды – Оля Цыбульская, Александр Пономарев и другие.

"Здоровье крепкого";

"Многие и благие лета";

"Мои поздравления";

"Приветствую Вас искренне! Но спасибо за хорошего сына";

"Мои поздравления! Пусть у мамочки будут всегда здоровье, силы и хорошее настроение".

В последний раз Дзидзьо показывал маму в сентябре прошлого года. Тогда он впервые за долгое время увидел ее . Артист признавался, что это была краткая, но самая ожидаемая встреча того года.

Сейчас Дзидзьо выступает с благотворительными концертами вместе со звездными коллегами. На февраль 2023 года у него и Александра Пономарева запланированы выступления в Израиле.

Интересно, что в июле Дзидзьо был на благотворительном концерте, во время которого украинец Марко задонатив на помощь 7 тысяч евро. Он попросил певца заехать в гости к его маме и спеть песню – в октябре звезда выполнил это обещание.