Дзидзьо трогательно поздравил маму с днем рождения и показал ее редкое фото
Источник:Дзизьо
Украинский артист Дзидзьо опубликовал редкое фото мамы. Он трогательно приветствовал ее с днем рождения.
Украинский артист Дзидзьо почти не появляется в соцсетях. Но на днях он поделился редкой корреспонденцией на своей странице.
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Дзидзьо поздравил маму
Исполнитель поделился редким фото мамы и поздравил ее с днем рождения. Дзидзьо показал фотографию, на которой звездная мамочка позирует с цветами.
Мама, родимая с днем рождения! Здоровья, победы и мира! Благодарю Вас за жизнь. Пусть сбываются желания!
– написал артист.
Мама Дзидзьо / Фото с инстаграммы Дзидзьо
В комментариях поклонники приобщились к поздравлениям. Среди них были и звезды – Оля Цыбульская, Александр Пономарев и другие.
- "Здоровье крепкого";
- "Многие и благие лета";
- "Мои поздравления";
- "Приветствую Вас искренне! Но спасибо за хорошего сына";
- "Мои поздравления! Пусть у мамочки будут всегда здоровье, силы и хорошее настроение".
Сейчас Дзидзьо выступает с благотворительными концертами вместе со звездными коллегами. На февраль 2023 года у него и Александра Пономарева запланированы выступления в Израиле.
Интересно, что в июле Дзидзьо был на благотворительном концерте, во время которого украинец Марко задонатив на помощь 7 тысяч евро. Он попросил певца заехать в гости к его маме и спеть песню – в октябре звезда выполнил это обещание.