Михаил Хома, известный под сценическим именем Дзидзьо, вспомнил, что почти три месяца назад Марко "максимально искренне" пожертвовал на украинскую армию 7 тысяч евро. Взамен артист пообещал выполнить его маленькую просьбу – спеть для мамы Марии. Певец доказал, что придерживается слова.
Напомним Дзидзьо встретился с мамой после долгой разлуки и показал трогательное фото
Дзидзьо погостил у мамы украинца, который задонатил 7 тысяч евро на ВСУ
Обещание выполнил. Отчитываюсь: маму Марию и брата Марка Романа посетил, песню для мамы спел, чаю попил, кнедликов наелся. Маме спасибо за хорошего сына, а Марку – за помощь ВСУ и встречу с прекрасной мамой Марией,
– прокомментировал певец.
Маме и брату Марка артист спел украинскую народную песню "Марічка". Ее студийную версию он выпустил в апреле 2022 года.
"Украинцы – невероятные, где бы они ни были", – гордо написал Дзидзьо.
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Сеть тронута поступком Дзидзьо и подчеркивает, что слава его не испортила:
- "Искренне спасибо вам, что наведались к бабушке. Она радуется и не может поверить, что вы у нее были. У нее даже давление поднялось";
- "Такая замечательная история. Хорошо, что есть такие люди как Дзидзьо, которые делают такие хорошие дела";
- "Потрясена от того, что господин Михаил очень популярен, но остался просто человеком. Прекрасный подарок женщине, она повеселела от пения Дзидзьо";
- "С такими людьми у нас все будет хорошо, и здесь я имею в виду всех в этой истории";
- "Как мило. Самой на сердце так тепло и радостно за маму Марка";
- "Вот я понимаю, у каждого свой фронт".