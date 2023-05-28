"Так похожи": Дзидзё показал свою маму, которая приехала к нему из Португалии

Украинский певец Михаил Хома, известный как Дзидзё, наконец-то встретился со своей мамой, живущей в Португалии. Он показал общую фотографию. Поклонники отметили, что они очень похожи, да еще и самый родной человек артиста очень красивая.

Вместе с Дзидзё его мама Галина Яновна отправится на концерт во Львов. Напомним, что в феврале артист поздравил ее с днем рождения и показал редкое фото мамы.

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Мать Дзидзё специально приехала в гости к сыну в Украине. Редкими фото с мамой и своим близким другом, певцом Александром Пономаревым, артист поделился в Instagram.

"Сегодня у меня хорошие гости! Саша и мама из Португалии. Завтра отправляемся во Львов и ждем вас на благотворительном гастровечере!", – подписал фото Дзидзё.



Дзидзё показал фото с мамой и Александром Пономаревым / Фото с его инстаграммы

Добавим, что впереди артистов ждет концерт во Львове, куда с ними едет и Галина Яновна.

Поклонники Дзидзё отметили в комментариях, что мама артиста выглядит просто великолепно, а он очень похож на своего родного человека:

"Какие вы классные",

"Фото просто замечательное",

"Мама красотка у вас",

"Как вы похожи на маму",

"Мамаша очень хорошая",

"Так приятно видеть вас вместе с мамочкой! Уважаем и восхищаемся вами!",

"Видно, что искренняя душой ваша мамочка… Здоровье и мирное небо",

"Счастливые минуты, когда есть мама рядом!"

Добавим, что мама Дзидзё живет в Португалии, переехала она туда еще до полномасштабного вторжения, там она и осталась и помогала другим украинцам.

Артист также рассказывал, что для иностранцев, помогающих Украине, она делала тематические ужины, на которых рассказывала о родине. В сентябре он впервые за долгое время увидел свою маму. Певец признавался, что это была короткая, но самая ожидаемая встреча того года.

Во время войны Дзидзё стал реже делиться фотографиями со своими поклонниками в соцсетях. Сейчас певец сосредоточился на благотворительной деятельности и дает концерты, чтобы собирать деньги на нужды украинской армии.