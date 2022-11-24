"Девушка Бонда" Ольга Куриленко надела платье украинского бренда FROLOV: роскошные фото

В понедельник, 21 ноября, в Лондоне прошла церемония Walpole British Luxury Awards 2022, на которой отметили инновационных предпринимателей Великобритании. На мероприятии появилась актриса Ольга Куриленко, и выбрала она платье от украинского бренда FROLOV.

Кутюрным брендом FROLOV из Киева восхищается даже фэшн-икона и редактор американского Vogue Анна Винтур, поэтому не удивительно, что в его платья одеваются звезды Голливуда. В частности, "девушка Бонда" Ольга Куриленко, которая родом из Бердянска.

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Ольга Куриленко в смелом платье FROLOV

Иван Фролов создал для актрисы роскошное вечернее платье с присущей ему интеллигентной провокацией и откровенной сексуальностью. Это ассиметричный черно-недовольный наряд с прозаической вставкой на груди и кистями-блестками на спине. Свой аутфит Ольга Куриленко завершила туфлями Rene Caovilla и бриллиантовыми украшениями VRAI.

Голливудская звезда Ольга Куриленко выбрала платье FROLOV для Walpole British Luxury Awards,

– прокомментировал бренд.

Ольга Куриленко в платье от украинского бренда FROLOV / Фото из инстаграма FROLOV

Ольга Куриленко в платье от украинского бренда FROLOV / Фото из инстаграма FROLOV

Напомним, у Ольги Куриленко достаточно неоднозначная позиция по поводу войны. Она еще 27 февраля якобы поддержала Украину и заговорила о прощании с подлыми людьми, но уже в марте "запела" о братских народах. Актриса призвала к "миру и единению" и оправдала всех россиян, что "не хотят смерти братьев и сестер".

Кстати, в мае 2020 года Куриленко, до 13 лет жившая в Бердянске, оскандалилась заявлением: "Я не украинка, я славянка. Тест ДНК показал, что украинской крови во мне вообще нет". Она сказала это после того, как поздравила с Днем победы, в то время как весь европейский мир отмечал День памяти и примирения. Потом актриса объяснила, что от Украины не отказывалась, а просто констатировала факт.