Впервые в истории: украинцы выберут победителя Нацотбора на Детское Евровидение в приложении Дия

Стартовал первый этап голосования за победителя Нацотбора Детского Евровидения. Впервые украинцы смогут выбрать лучшего в приложении Дия.

Пора выбрать представителя от Украины, который поедет на Детское Евровидение-2023. Традиционно имя победителя определят по результатам голосования жюри и зрителей 50 на 50. Впервые в истории украинцы могут сделать это в Дии, где стартовал опрос.

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Украинцы могут выбрать представителя в Дии

С 10:00 29 сентября до 10:00 1 октября будет продолжаться опрос победителя национального отбора на Детское Евровидение-2023. Чтобы сделать голос, нужно открыть приложение Дия и по желанию прослушать презентационное видео с треками участников.

Выберите пункт "Опрос" в разделе "Услуги". Каждый в возрасте от 14 лет может проголосовать за фаворита из списка:

POLINA BABIY – Universe. Анастасия Димид – "Квітка". Анастасия Белибова – "Сильна". Денис Грищук – Dance. Группа 3'beauties – Power of Love.

Каким будет второй этап

В воскресенье, 1 октября, состоится финал Национального отбора. Его ведущими станут Тимур Мирошниченко и Анна Тульева.

После выступления всех участников, в течение 20 минут можно будет еще раз проголосовать за одного из кандидатов или изменить выбор. Ведущие объявят старт и конец голосования.