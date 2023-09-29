Впервые в истории: украинцы выберут победителя Нацотбора на Детское Евровидение в приложении Дия
Источник:Суспильне
Стартовал первый этап голосования за победителя Нацотбора Детского Евровидения. Впервые украинцы смогут выбрать лучшего в приложении Дия.
Пора выбрать представителя от Украины, который поедет на Детское Евровидение-2023. Традиционно имя победителя определят по результатам голосования жюри и зрителей 50 на 50. Впервые в истории украинцы могут сделать это в Дии, где стартовал опрос.
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Украинцы могут выбрать представителя в Дии
С 10:00 29 сентября до 10:00 1 октября будет продолжаться опрос победителя национального отбора на Детское Евровидение-2023. Чтобы сделать голос, нужно открыть приложение Дия и по желанию прослушать презентационное видео с треками участников.
Выберите пункт "Опрос" в разделе "Услуги". Каждый в возрасте от 14 лет может проголосовать за фаворита из списка:
- POLINA BABIY – Universe.
- Анастасия Димид – "Квітка".
- Анастасия Белибова – "Сильна".
- Денис Грищук – Dance.
- Группа 3'beauties – Power of Love.
Каким будет второй этап
В воскресенье, 1 октября, состоится финал Национального отбора. Его ведущими станут Тимур Мирошниченко и Анна Тульева.
После выступления всех участников, в течение 20 минут можно будет еще раз проголосовать за одного из кандидатов или изменить выбор. Ведущие объявят старт и конец голосования.Напомним, месяц назад украинцы имели возможность выбрать членов жюри Нацотбора Детское Евровидение. За них проголосовало более 630 тысяч украинцев. Выбирать победителя будет продюсер Игорь Кондратюк, певица Jerry Heil и репер Alyona Alyona. Музыкальным продюсером конкурса является Светлана Тарабарова.