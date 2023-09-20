Более 630 тысяч голосов: украинцы выбрали жюри Нацотбора на Детское Евровидение-2023

В этом году Детское Евровидение состоится в Ницце. Пока не известно, кто будет представлять Украину на песенном конкурсе. Однако 1 октября состоится финал Нацотбора, где жюри отберут человека, который выступит во Франции.

На днях Общественный вещатель объявил имена 3 членов жюри Национального отбора на Детское Евровидение-2023. Их выбрали после голосования, которое продолжалось в мобильном приложении "Дія" с 11 по 17 сентября.

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Кто стал членами жюри Нацотбора на Детское Евровидение

Отметим, за неделю свой голос успели отдать более 630 тысяч украинцев. Лидерами голосования стали: продюсер Игорь Кондратюк (28,16%), певица Jerry Heil (24,93%) и репер ALYONA ALYONA (20,91%).



Члены жюри Нацотбора / Фото Суспільне

Кто стал финалистом Нацотбора

В июле Суспільне объявило 5 артистов, которые вошли в финал Нацотбора Детского Евровидения.

3'beauties – это трио Анны, Александры и Владиславы из Луцка. Своим преимуществом они считают синергию и единство в коллективе.

– это трио Анны, Александры и Владиславы из Луцка. Своим преимуществом они считают синергию и единство в коллективе. POLINA BABIY – 14-летняя певица Полина из Одессы, которая временно проживает за границей. Она стремится донести до европейцев глубокий смысл своей песни и очаровать энергетикой.

– 14-летняя певица Полина из Одессы, которая временно проживает за границей. Она стремится донести до европейцев глубокий смысл своей песни и очаровать энергетикой. Анастасия Белибова – 12-летняя девушка из Николаева, которая одержала уже много побед благодаря способности к балетным танцам.

– 12-летняя девушка из Николаева, которая одержала уже много побед благодаря способности к балетным танцам. Денис Грищук – 12-летний юноша из Волыни, который сейчас проживает в Польше. Своей суперсилой он называет умение трезво смотреть на вещи. Мечтает собрать большой стадион в Украине.

– 12-летний юноша из Волыни, который сейчас проживает в Польше. Своей суперсилой он называет умение трезво смотреть на вещи. Мечтает собрать большой стадион в Украине. Анастасия Димид – самая молодая 9-летняя участница родом из Гошова во Франковской области. Она верит в победу, потому что украинка и упорно работала и работает для саморазвития.

Музыкальный продюсер Светлана Тарабарова призналась, что выбор был не из легких. Но каждый из этой пятерки способен качественно и профессионально представить Украину.

"Наша пятерка получилась по-настоящему разнообразной и сильной. Здесь и маленькая девочка, которая поет народным голосом, и трио девушек, которые своими голосами словно птички пронизывают до глубины души, и мальчик с уникальным тембром, на которого хочется смотреть, не отводя глаз, и две невероятные поп дивы Анастасия и Полина".