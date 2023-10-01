Выбрали победителя Детского Евровидения-2023: кто представит Украину во Франции
Источник:"Суспільне"
1 октября состоялся финал Нацотбора на Детское Евровидение 2023 года, где назвали победителя. Ею стала Анастасия Димид.
В финал Национального отбора на Детский песенный конкурс Евровидение-2023 вошло пятеро участников. В этом году украинцы впервые голосовали за победителя в "Дії".
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Финал конкурса проходил в формате прямого эфира. Имя победителя определили по результатам голосования жюри и зрителей 50 на 50.
Детский песенный конкурс Евровидение-2023 пройдет во Франции. Финал конкурса состоится 26 ноября во Дворце Никайя в Ницце.
Кто победил на Детском Евровидении
В финале Нацотбора победу одержала Анастасия Димид. Она на Детском Евровидение-2023 исполнила песню "Квітка", за которую проголосовало наибольшее количество зрителей и судей.
9-летняя участница родом из села Гошив Долинской общины Ивано-Франковской области. Вокалом Анастасия занимается с пяти лет.
Девочка принимала участие во многих конкурсах. Анастасия Димид признается – больше всего гордится наградой песенного фестиваля United Kids (в Испании).
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Что известно о Детском ЕвровиденииЭто ежегодный конкурс, в котором принимают участие по одному представителю от каждой из стран-членов Европейского Языкового Союза. В конкурсе могут принимать участие дети от 10 до 15 лет.
Украина принимает участие в Детском песенном конкурсе Евровидение с 2006 года. С тех пор побеждала однажды (Анастасия Петрик с песней "Небо" в 2012 году) и дважды занимала второе место (в 2008 и 2013 годах).