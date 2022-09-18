Детское Евровидение 2022: кто поедет представлять Украину в Ереван

18 сентября состоялся финал Национального отбора на Детское Евровидение-2022, где назвали победителя. Ею стала 13-летняя Злата Дзюнька из Львовщины с песней "Незламна".

В финал Национального отбора на Детский песенный конкурс Евровидение-2022 вошли пятеро участников из более чем полусотни желающих, подавших заявки на участие в Нацотборе: дуэт "София Артеменко и DJ Polinka", Злата Дзюнька, Елизавета Петрук, Дарья Реброва и Диана Стасюк. Судьями музыкального конкурса стали Кристина Соловой, Мирослава Салий и Анжелика Рудницкая.

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Финал конкурса проходил в формате прямого эфира на телеканале "Общественное Культура", который также транслировали на ютуб-канале "Евровидения Украина" и фейсбук-странице Евровидения Украины. Ведущим мероприятия был Тимур Мирошниченко.

Злата Дзюнька – победительница отбора

состоится 11 декабря в городе Ереван, где расположен Концертный комплекс имени Карена Демирчяна.

13-летняя певица Злата Дзюнька проживает в городке Рава-Русская Львовской области. Учится в ЗОШ 1, и недавно перешла в 9 класс. Она – участник и лауреат многих конкурсов и фестивалей, в частности Prague Art Festival (Чехия), Zvaigzdziu sonata 2022 (Литва), Vistula Sounds 2022 (Польша).

В финале Национального отбора на Детское Евровидение-2022 Злата Дзюнька исполняла авторскую песню "Незламна", где за нее проголосовало наибольшее количество зрителей и отдали свои баллы судья.

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Напомним, что в прошлом году представительницей Украины на Детском Евровидении была 14-летняя Елена Усенко из Белой Церкви. Она выступала с песней "Важіль" и заняла 6 место на конкурсе в Париже.