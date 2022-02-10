Детские травмы, – Jerry Heil объяснила, почему недолюбливает День святого Валентина

Певица Jerry Heil не скрывает, что в свои 26 лет не может устроить личную жизнь. Более того, она призналась, что никогда не праздновала День святого Валентина с парнем. Ее не приглашали на свидание 14 февраля.

Интернет-сенсация Jerry Heil всегда честна со своими фанами, так что накануне 14 февраля сделала откровенное признание о Дне святого Валентина. Она рассказала, что ее страх – остаться одной в День влюбленных, когда все пойдут на свидания.

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Jerry Heil о Дне святого Валентина

Артистка призналась, что недолюбливает День святого Валентина еще со школы. Дело в том, что никто из ребят не дарил ей валентинки, и она чувствовала себя не такой, как все. Уже во взрослом возрасте Яну Шамаеву никогда не приглашали на свидание 14 февраля.

Люблю этот день, но ни разу в жизни не провела его на свидании. Даже выходила из отношений прежде специально. Детские травмы могут иметь такую ​​власть,

– поделилась Jerry Heil.

Однако певица добавила, что в этот день влюбленные пары вокруг не раздражают, а наоборот умиляют.

Jerry Heil на съемках клипа "Почта" / Фото с инстаграма певицы

Что известно об отношениях Jerry Heil

В марте 2020 года артистка совершила резонансное признание об интимной жизни. В интервью Маше Ефросининой она рассказала, что в свои 24 года девственница.

В жизни Jerry Heil все же были романтические свидания с ребятами. Одно из них она запомнит на всю жизнь, ведь странный молодой человек постоянно пытался обнять ее и "угостить авокадо со своей ложки".

Чтобы найти свою любовь звезда даже регистрировалась в социальной сети для знакомств Tinder. Более того, она встречалась с несколькими кавалерами, но это ни к чему не привело.

Так, в августе 2021 года Jerry Heil "женилась" на себе и поклялась любить себя в горе и радости, в богатстве и бедности, в болезни и здоровье.

, Jerry Heil выпустила лирическую песню "Пошта" о несчастной любви. В клипе она сбежала из свидания в ресторане, потому что ее кудрявый бойфренд был весь в телефонных разговорах, а не с ней.

Полный текст публикации Jerry Heil:

Первое фото – мой страх, который близится вместе с 14.02.

Люблю этот день, потому что столько счастливых влюбленных вокруг, но ни разу в жизни не провела его на свидании. Даже выходила из отношений прежде специально. Маленькой Яне ни один одноклассник не подарил валентинку. Детские травмы могут иметь такую ​​власть.