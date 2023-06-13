Обучение в Лондоне и тикток с русскими треками: как и где живут дети украинских звезд

Широкомасштабная война внесла коррективы в жизнь всех украинцев. Многие семьи после 24 февраля 2022 под звуки сирен и взрывов вынуждены были покидать родные дома и ехать далеко за пределы Украины.

Одной из основных задач, которую перед собой ставят все родители – сделать так, чтобы их дети чувствовали себя в безопасности. В материале 24 Канала мы рассмотрим, как и где живут дети звезд украинского шоубизнеса.

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Маша и Алиса Поляковы

После начала полномасштабного вторжения России в Украину Оля Полякова вывезла дочерей за границу, сейчас 18-летняя Маша и 11-летняя Алиса живут в Великобритании. Старшая дочь украинской певицы учится в одном из лондонских университетов, а младшая – в колледже.

По словам Маши, жизнь в Лондоне очень дорогая. В интервью Славе Демину девушка рассказала, что за месяц тратит минимум тысячу фунтов (около 45 тысяч гривен). В своих соцсетях она делится студенческой жизнью в Англии, публикует разнообразные фото из путешествий и фотографии с любимым, которого зовут Артур. Известно, что парень родом из Львова, а познакомилась пара в Лондоне. Следует отметить, что дочь Оли Поляковой часто критикуют в соцсетях. В частности, Маша нарвалась на хейт из-за того, что продолжает радоваться жизни и путешествовать. Девушку начали сильно критиковать, когда она выставила фото с прогулки в Париже.

О младшей дочери Оле Поляковой известно не так много, 11-летняя Алиса сейчас живет в Великобритании в общежитии от своего учебного заведения.

В одном из интервью украинская певица прокомментировала жизнь дочерей за пределами Украины: "Маша у меня уже очень самостоятельная, Алисе сложнее. Для нее вообще это шок – быть без мамы и папы рядом, быть вне дома. Она у нас очень домашний ребенок, очень любит свою дачу, кошек, собак, коз, кур и другое хозяйство. Она очень страдает. Маша – наоборот, вырвалась на свободу и даже не звонит по телефону, что дает нам повод думать, что у нее все в порядке".

Александра и Кирилл Зеленские

Владимир Зеленский является отцом 18-летней Александры и 10-летнего Кирилла. На днях президент Украины рассказал, что его дети сейчас живут в Украине.

В голове у меня или у моей жены даже представления нет – кто отправляет своего ребенка воевать на фронт, а наши дети будут где-то на море за границей. Это будет нечестно и несправедливо,

– поделился в интервью немецкой газете Владимир Зеленский.

Дети Владимира Зеленского не ведут публичную жизнь. Известно лишь, что Александра учится в украинском вузе по гуманитарной специальности.

Варвара и Серафима Кошевые

Пока точно неизвестно, где именно сейчас находятся дочери комика "Квартала 95" Евгения Кошевого. Однако недавно 15-летняя Варвара попала в громкий скандал из-за использования треков российских исполнителей в соцсетях. В частности, в тиктоке.

Евгений Кошевой прокомментировал действия своей дочери: "Я не могу влиять на то, как она ведет соцсети. Она должна это сама понять. В школе они общаются на украинском, а дома мы общаемся, как хотим – иногда на русском, иногда на украинском".

9-летняя Серафима Кошева пока уводит непубличную жизнь.

Нана и Александр Хромаевые

Старшая дочь Маши Ефросининой живет за границей. Еще в 2021 году Нана переехала из Украины в Канаду, где училась в колледже. Сейчас девушка поступила в нидерландский университет. Отметим, Нане некомфортно, когда о ней говорят, фотографируют, обсуждают ли ее личную жизнь, поэтому даже фото со своим участием она позволяет публиковать только в ее день рождения.

Сыну украинской телеведущей сейчас 8 лет. Александр вместе с бабушкой после начала большой войны живут в Польше. Известно, что недавно он впервые за год приехал из-за границы в Киев домой.

Автор София Хомышин