Дети принца Гарри и Меган Маркл теперь могут иметь королевские титулы: интересные детали

Согласно правилам, установленным королем Георгом V в 1917 году, дети и внуки монарха могут получить титулы, но это не касалось правнуков. Поскольку Арчи и Лилибет — внуки нового монарха, короля Чарльза III, теперь они должны получить титулы принца и принцессы.

Несмотря на правила своего отца, Елизавета II давала титулы принцев и принцесс своим правнукам по линии наследования короны – детям внука принца Уильяма. Что касается другого внука, принца Гарри, такие привилегии не имели места. Но сейчас все может измениться, если королевская семья будет соблюдать правила.

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Однако смена титулов, обычно является автоматическим правом после восшествия на престол нового монарха, была подвергнута сомнению после интервью Меган Маркл в Опры Уинфри. Она рассказывала, что королевская семья обсуждала изменение правил, чтобы лишить Арчи королевского титула. Она утверждала, что семья решила, пока она была беременна Арчи, не присваивать ему ни титул принца, ни титул Его Королевского Высочества, и предположила, что это связано с их опасениями по поводу цвета кожи ребенка.

Похоже, что принц Гарри и Меган Маркл, уже два года живущие в США и не исполняющие королевские обязанности, стремятся наградить своих детей титулами. Представитель Гарри и Меган еще не ответил на запрос о комментариях по этому вопросу, как и Букингемский дворец. В СМИ говорят, что Чарльз давно выступает за упрощенную монархию.

, что Меган и Гарри перестали использовать свои титулы "Его Королевское Высочество" и "Ее Королевское Высочество" в 2020 году после того, как объявили, что больше не будут выполнять королевские обязанности. Впоследствии королева лишила их патронажей и воинских званий в Гарри.

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