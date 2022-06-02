Дети, Папа Римский, Джонсон: как королеву Елизавету II поздравляют с платиновым юбилеем правления
2 июня Великобритания отмечает 70-летие правления королевы Елизаветы II. С торжественным днем приветствия для Ее Величества раздаются со всего мира.
В Лондоне организовали масштабные празднования. Состоялся парад, где присутствовала не только королева, но и другие члены монаршей семьи. К приветствиям присоединились не только родные Ее Величества, но и лидеры разных стран мира и коллеги.
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Принц Чарльз и герцогиня Корнуольская
"Из архивов… Поздравляем нашу платиновую королеву и платиновую маму!", – лаконично приветствовали супруги.
Борис Джонсон
"На этой неделе радуемся, отмечая любовь, преданность и лидерство Ее Величеству королевы", – написал Борис Джонсон в твиттере.
Папа Римский
Папа Франциск приветствовал королеву, прислав ей телеграмму. В документе написал : "По этому радостному случаю дня рождения Вашего Величества и года платинового юбилея правления, я посылаю сердечные поздравления и добрые пожелания вместе с возобновленным заверением в моих молитвах, что Всемогущий Бог дарует вам, членам королевской семьи и всем людям нации благословения, единство, процветание и мир".
Джо и Джилл Байдены
Президенские супруги США записали для Ее Величества видеопоздравления. Джо Байден сказал: "Мы с Джилл желаем Вашему Величеству радостного празднования платинового юбилея. От имени Соединенных Штатов поздравляю королеву Елизавету II с беспрецедентным 70-летним служением Великобритании и Содружества и благодарю за дружбу с американским народом".
Юбилей правления королевы Елизаветы II: главное
- Юбилей королевы отмечает вся страна со 2 по 5 июня. В Лондоне начались масштабные события по случаю праздника Ее Величества. Прошел парад Trooping the Colour, где собрались члены монаршей семьи, британцы и гости страны. Следом за парадом состоялся пролет современных и исторических самолетов.
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В карете можно было увидеть герцогиню Корнуольскую, Кейт Миддлтон с детьми. Их радостно встречали люди, собравшиеся на улицах Лондона, чтобы своими глазами увидеть торжественное действо.
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- Перед праздничным пролетом самолетов королевская семья вышла на балкон Букингемского дворца. Ранее сообщалось, что принц Гарри и Меган Маркл, прилетевшие с детьми в Лондон, также выйдут на балкон, однако этого не произошло. Супруги не участвовали в торжественном параде, организованном по случаю юбилея. Гарри и Меган не проводили публичных выходов в Лондоне.