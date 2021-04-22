Соблазнительная Дуа Липа

Для новой фотосессии британская артистка примерила черный лакированный корсет, черные прозрачные колготы и синие кроссовки Puma. Волосы звезда собрала в высокий пучок, а на лице сделала макияж smoky eyes. Образ Дуа Липы дополняли золотая цепочка на шее, а также украшения на ушах, руках и пальцах.

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Дуа Липа в рекламе Puma / Фото из инстаграма Дуа Липа

Дуа Лупа удобно устроилась на велюровом кресле посреди ярко декорированной комнаты и устремила свой взгляд в камеру. Она обольстительно выпятила грудь в глубоком декольте на бретельках и продемонстрировала свои стройные ноги.



Дуа Липа в рекламе Puma / Фото из инстаграма Дуа Липа



Дуа Липа в рекламе Puma / Фото из инстаграма Дуа Липа

Реакция сети

Снимки всего за сутки уже оценили более миллиона пользователей инстаграма и оставили свои восторженные комментарии: