Соблазнительная Дуа Липа
Для новой фотосессии британская артистка примерила черный лакированный корсет, черные прозрачные колготы и синие кроссовки Puma. Волосы звезда собрала в высокий пучок, а на лице сделала макияж smoky eyes. Образ Дуа Липы дополняли золотая цепочка на шее, а также украшения на ушах, руках и пальцах.
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Дуа Липа в рекламе Puma / Фото из инстаграма Дуа Липа
Дуа Лупа удобно устроилась на велюровом кресле посреди ярко декорированной комнаты и устремила свой взгляд в камеру. Она обольстительно выпятила грудь в глубоком декольте на бретельках и продемонстрировала свои стройные ноги.
Дуа Липа в рекламе Puma / Фото из инстаграма Дуа Липа
Дуа Липа в рекламе Puma / Фото из инстаграма Дуа Липа
Реакция сети
Снимки всего за сутки уже оценили более миллиона пользователей инстаграма и оставили свои восторженные комментарии:
- "Красота";
- "Невероятная";
- "Люблю тебя";
- "Королева";
- "Волшебная";
- "Огонь".