Для меня эта трагедия личная, – Святослав Вакарчук о гибели руководства МВД в Броварах
Источник:Святослав Вакарчук
В среду, 18 января, в Броварах упал вертолет. В этой авиакатастрофе погибло высшее руководство Министерства внутренних дел. Это еще одна трагедия для Украины. И личная трагедия для Святослава Вакарчука.
Украина еще не успела прийти в себя трагедии в Днепре, как снова разлетелось ужасное известие. Утро 18 января должно было быть праздничным для украинцев, которые в этот день отмечают Второй Святой вечер, однако мы еще раз в скорби.
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В это утро руководство МВД вертолетом летело в командировку в одну из "горячих" точек. Однако в Броварах вертолет упал. Все 9 человек, находившиеся на борту, погибли. Среди них и высшее руководство Министерства внутренних дел – глава ведомства Денис Монастырский, первый заместитель министра Евгений Енин и госсекретарь МВД Юрий Лубкович.
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Артист выразил искренние соболезнования родным всех погибших в этой катастрофе. Особенно трудно осознавать, что ушли из жизни дети. Это ужасная трагедия для всего украинского народа. Вакарчук отметил, что для него это еще и личная трагедия.
Для меня эта трагедия личная. Я хорошо знал Дениса Монастырского и Евгения Енина. За последние 10 месяцев мы многое сотрудничали, вместе приближали победу. Денис и Женя были умными, преданными Украине людьми. Очень тяжелая потеря. Вечная память всем погибшим!
– написал Святослав Вакарчук в соцсетях.
Катастрофа в Броварах: коротко о главном
- Утром 18 января вблизи детского сада в Броварах упал вертолет Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. На нем находились глава МВД Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин и государственный секретарь МВД Юрий Лубкович.
- По предварительной информации, во время падения вертолет задел детский сад, а затем полетел в направлении многоэтажки где и остановился.
- В настоящее время продолжается следствие. Всех очевидцев трагедии просят немедленно обратиться в полицию и сообщить всем, что знают.
- По состоянию на 11:00 известна гибель 15 человек. Среди жертв – 3 детей. Также 25 пострадавших попали в больницы, среди которых 10 детей.
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