Новый учебный год приближается: 5 увлекательных песен к 1 сентября

Когда лето подходит к концу, над школами нависает предчувствие нового учебного года. Знакомые звуки звонков вскоре будут раздаваться по коридорам, извещая о начале еще одного года обучения. Для кого это будет первый вход в школьный двор, а для кого - начало последнего года в школе.

24 Канал составил список 5 увлекательных песен, посвященных теме школы. В подборке собраны разнообразные композиции как для подростков, так и треки для первоклашек. Текст и видео песен – ищите дальше.

Не упустите Голосование "за Лебиговича" будет: как Лебига использовал прикол для сбора средств на ВСУ

Morphom – "1 сентября"

Это лето изменило нас навсегда,

Кто-то даже стал тем, кем хотел.

Появились вопросы: Как? и куда?

Появился и путь, который свел нас.

И вот букет в руке,

Чтобы на линейке в конце,

Я так ждал этого дня!

Стою с огнем в глазах

Среди глаз в огнях,

Сегодня же первое сентября! Снова обещаю быть больше

Внимательным в этом году,

Быстро забываю –

Напомнит учитель на уроке.

И будто родился я в этот день,

Бывает бессознательно – сравнить

Могу класс с родным домом.

И вот букет в руке,

Чтобы на линейке в конце,

Я так ждал этого дня!

Стою с огнем в глазах

Среди глаз в огнях,

Сегодня же первое сентября!

Morphom – "1 сентября": смотрите видео онлайн

Детский коллектив – "Нас зовет звонок"

Каникулы прошли

Время быстро прошло

В школу вернулись,

Узнали, кто где был

Нас зовет звонок, колокол-колокол

Скорее парт, дзынь-дилинь

К миру знаний скорее хлопец

И будь старательным, дзынь-дилинь,

И будь внимательным, дзынь-дилинь

Лучшим в учебе будь, дзынь-дилинь

Учиться не лень

Ибо все интересно нам!

И хорошее поведение

К радости пап и мам

Нас зовет звонок, колокол-колокол

Скорее парт, дзынь-дилинь

К миру знаний скорее хлопец

И будь старательным, дзынь-дилинь,

И будь внимательным, дзынь-дилинь

Лучшим в учебе будь, дзынь-дилинь

Ты ранец с вечера собрал

Ты утром рассвет солнца встал

Собираться в школу нам не лень,

Ибо зовет звонок, колокол-колокол

Нас зовет звонок, колокол-колокол

Скорее парт, дзынь-дилинь

К миру знаний скорее хлопец

И будь старательным, дзынь-дилинь,

И будь внимательным, дзынь-дилинь

Лучшим в учебе будь, дзынь-дилинь

"Нас зовет звонок": смотрите видео онлайн

Doule Shock & Сестры Бесарабы – "Школа"

Мы были только вчера маленькими,

Мир казался большим всем нам…

Быстро выросли и стали крутыми,

Мы сорвали, мы сорвали инстаграм!

Школа – ответы, вопросы!

Школа – первая в жизни любовь!

Школа родная, спасибо за все!

Школа, школа, с тобой мое сердце!

Нас интересуют только модные тренды,

В фэшн-гаджетах весь интерес,

Лайки, рейтинг, паблик и инвенты,

Только обучение вызывает стресс…

Школа – ответы, вопросы!

Школа – первая в жизни любовь!

Школа родная, спасибо за все!

Школа, школа, с тобой мое сердце!

Школа – ответы, вопросы!

Школа – первая в жизни любовь!

Школа родная, спасибо за все!

Школа, школа, с тобой мое сердце!

Эй-эй-эй!

Может, достаточно учиться?

Эй-эй-эй!

И пора повеселиться?

Да ты и я хорошо знаем:

Знаниями дверь открываем!

Чтобы стать кем-то в этом мире,

Нужно нам школьное образование!

Школа – ответы, вопросы!

Школа – первая в жизни любовь!

Школа родная, спасибо за все!

Школа, школа, с тобой мое сердце!

Doule Shock & Cёстры Бесарабы – "Школа": смотрите видео онлайн

Роман Болсуновский – "Тетради – карандаши"

Кто сегодня приходит в школу?

Мы! Мы! Мы!

Кто на уроках еще никогда не был?

Мы! Мы! Мы!

Будете учиться писать?

Да! Да! Да!



Время наступает нам всем спеть

Раз, два, три, четыре



Тетради, карандаши

Мы сегодня молодцы

Приветствуйте друзья нас

Мы идем в первый класс



Тетради, карандаши

Мы сегодня молодцы

Приветствуйте друзья нас

Мы идем в первый класс



Хорошие портфельные вижу у вас

Да! Да!

А в портфелях конфеты и квас?

Нет! Нет! Нет!

Может, там куклы и машинки лежат?

Нет! Нет! Нет!



Что там лежит?

Расскажите мне!

Раз, два, три, четыре



Тетради, карандаши

Мы сегодня молодцы

Приветствуйте друзья нас

Мы идем в первый класс Х3

Роман Болсуновский – "Тетради – карандаши": смотрите видео онлайн

Наталья Май – "Песня первоклассника"

Первый раз в первый класс

Мы идем охотно,

Первым звонком для нас

Прозвенел колокольчик.

И смеется в небесах

Солнце, как никогда,

У мамы слезы на глазах –

Я иду в школу.

У мамы слезы на глазах –

Я иду в школу

А в школе, а в школе

Есть радуга цветная,

И лучшая во всем мире –

Первая моя учительница.

А в школе, а в школе

Не скучаем мы никогда,

Потому что вчера - дошкольники,

А теперь – одна семья!

Прощайте игрушки,

Голубой сад,

Зовет в классы детей

Золотой колокольчик.

И смеется в небесах

Солнце, как никогда,

У мамы слезы на глазах –

Я иду в школу

У мамы слезы на глазах –

Я иду в школу.

А в школе, а в школе

Есть радуга цветная,

И лучшая во всем мире –

Первая моя учительница.

А в школе, а в школе

Не скучаем мы никогда,

Потому что вчера - дошкольники,

А теперь – одна семья!

А в школе, а в школе

Есть радуга цветная,

И лучшая во всем мире –

Первая моя учительница.

А в школе, а в школе

Не скучаем мы никогда,

Потому что вчера - дошкольники,

А теперь – одна семья!

Наталья Май – "Песня первоклассника": смотрите видео онлайн