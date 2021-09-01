День знаний 2021: звездные родители ведут детей в школу – яркие фото

Лето пролетело так быстро, что звездные родители не успели опомниться, как повели детей в школу. Для одних 1 сентября 2021 года – дебютный День знаний, для других – лишь начало нового учебного года. Какие знаменитости появились на школьных линейках с потомками, узнавайте в материале Showbiz 24.

Летние каникулы подошли к концу и дети снова вернулись за школьные парты. Мультиартист Монатик, певица Оля Цибульская, дизайнер Андре Тан, экс-участница "НеАнгелов" Слава Каминская, юморист Юрий Ткач с радостью повели потомков в первый класс, а вот актриса Ксения Мишина не слишком радуется очередному Дню знаний.

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Монатик

Сыновья певца – Платон и Даниил – вместе пошли в первый класс. На удивление, вместо школьной формы они одели костюмы супергероев, которые жена Монатика показала в личном инстаграм-профиле.

Поздравляю всех с началом нового учебного года! Всем терпения, взаимоуважения и новых знаний. Наши с Монатиком супергерои готовы к приключениям,

– поделилась Ирина Демичева.



Монатик с женой и сыновьями в День знаний 2021 / Фото с инстаграма Ирины

Маша Ефросинина

Сын телеведущей, которому на днях исполнилось 7 лет, также пошел в первый класс. На школьную линейку Александра вели отец и звездная мама, которая не смогла сдержать слез.

Наш с Тимуром второй первый класс! Ощущения более острые и осознанные! Слезы переходят в истерический смех и обратно! Нервы на пределе,

– рассказала Маша Ефросинина в инстаграме.

По словам звезды, она была абсолютно не готова к 1 сентября сына. Лишь утром Ефросинина осознала, что не отпарила пиджак, не подшила штаны и забыла о сменной обуви. На этом стресс не закончился, ведь Александр не влез в три пары новых туфель, которые ни разу не надевал.



Маша Ефросинина с мужем и сыном в День знаний 2021 / Фото с инстаграма ведущей



Маша Ефросинина с мужем и сыном в День знаний 2021 / Фото с инстаграма ведущей

Маша Ефросинина с сыном в День знаний 2021 / Фото с инстаграма ведущей

Оля Цибульская

"Поздравляйте нас! Первый раз в первый класс! Сыночек, пусть мир открывается для тебя и удивляет своими возможностями. Ты можешь все. Все, слышишь? Мы гордимся очень тобой. Только вчера принесли малыша на руках домой из роддома, а сегодня цепляла бабочку на твою праздничную рубашку", – расчувствовалась звездная мама первоклассника. Трогательные фото с Дня знаний 2021 Оля Цибульская опубликовала в инстаграм-профиле.



Оля Цибульская с сыном Нестором в День знаний 2021 / Фото с инстаграма певицы



Оля Цибульская с сыном Нестором в День знаний 2021 / Фото с инстаграма певицы

Сын Оли Цибульской Нестор в День знаний 2021 / Фото с инстаграма певицы

Андре Тан

Несмотря на развод модельер повел дочь в школу с экс-женой Алиной Харченко. В этом году 6-летняя София пошла в первый класс и, по словам Андре Тана, мечтала о старте учебного года.

"Сегодня моя совсем взрослая девочка с рюкзаком на плечах отправилась в первый класс. Как так быстро пролетело время? Когда она успела так вырасти? Совсем самостоятельная", – написал дизайнер в инстаграм-профиле.



Дочь Андре Тана в День знаний 2021 / Фото с инстаграма модельера

Андре Тан повел дочь в День знаний 2021 / Фото с инстаграма дизайнера

Слава Каминская

Экс-участница группы "НеАнгелы" вместе с экс-мужем Эдгаром Каминским отправила сына в первый класс. На школьную линейку Леонарда пришли даже бабушки.

"Гордо в полном составе провели Лео в первый класс. Папины гены, конечно, держат меня в полном покое за успешность нашего не по годам мудрого сына. Поэтому, в общем, мама счастлива", – рассказала Слава Каминская в инстаграм-профили.

Слава Каминская с мужем и детьми в День знаний 2021 / Фото с инстаграма певицы



Слава Каминская с дочерью в День знаний 2021 / Фото с инстаграма певицы

Юрий Ткач

"Мы стартанули, пожелайте нам хороших оценок", – поделился юморист в инстаграме. К слову, в первый класс Лизу вели всей семьей – на праздник первого звонка съехались даже бабушки и дедушки девочки.



Дочь Юрий Ткача в День знаний 2021 / Фото с инстаграма юмориста

Юлия Санина

5-летний сын фронтвумен группы The Hardkiss пока не первоклассник. Однако 1 сентября Даня начал обучение в подготовительном классе в международной частной школе. Поэтому, звездные родители повели мальчика на праздничную линейку.

"Всех поздравляем с Днем знаний! Пусть учеба будет в удовольствие! Открывать новые горизонты, как мореплаватели, покорять космос, дружить! Я обожала школу и 1 сентября летела в класс", – поздравила Юлия Санина в инстаграме.



Юлия Санина с сыном и мужем в День знаний 2021 / Фото с инстаграма певицы

Ксения Мишина

В отличие от звездных родителей первоклассников, "Холостячка" не слишком радуется очередному Дню знаний. Как пошутила подруга Ксении Мишиной, 1 сентября – это начало жести.

"У моего сына двоякие ощущения от 1 сентября. У меня, соответственно, тоже. Но вспоминая свои школьные годы, я чувствую приятные чувства и мурашки. Хочу пожелать нашим детям любить школу и иметь только прекрасные воспоминания о ней. С праздником, наше будущее", – написала Мишина в личном профиле в инстаграме.



Сын Ксении Мишиной в День знаний 2021 / Фото с инстаграма актрисы

Потап

"С 1 сентября", – лаконично поздравил рэпер в инстаграме. Несмотря на то, что Андрей ушел уже в 7 класс, звездный отец не пропускает его школьную линейку.



Потап с сыном в День знаний 2021 / Фото с инстаграма рэпера

Камалия

"Первый раз в третий класс! Желаю всем прекрасного, интересного, а главное более легкого, чем прошлый, учебного года", – метко пожелала певица в инстаграме.



Камалия с дочерьми в День знаний 2021 / Фото с инстаграма певицы