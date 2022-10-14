"О вас будут слагать легенды": украинские артисты поздравляют с Днем защитника и защитниц Украины

В день Покрову Пресвятой Богородицы, а также Дня защитника и защитниц Украины артисты склоняют голову перед всеми военными, защищающими нашу страну во время войны. Они говорят, что теперь супергерои живут среди людей, а о них будут в будущем рассказывать легенды.

14 октября украинцы благодарят все военные структуры Украины за их защиту во время полномасштабной войны России. К ним можно отнести и волонтеров, и спасателей, и врачей, в целом всех, кто спасает и защищает будущее страны. К обильным поздравлениям присоединились Святослав Вакарчук, Коля Серга, Леся Никитюк, Тина Кароль, Дидзьо и многие другие звезды.

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Самые яркие приветствия артистов читайте ниже.

Святослав Вакарчук

С начала полномасштабной агрессии мы дали более 150 выступлений для наших воинов, были в более чем 30 бригадах и за это время военные стали моими лучшими друзьями. Это светлые люди, которые спасают наше государство, делают самую главную сегодня работу – берегут нашу Родину. Сегодня имею в честь приветствовать и благодарить каждого и каждого из них! Итого к победе. С Днем защитников и защитниц Украины!

Леся Никитюк

Я не знаю, где еще так отчаянно защищают свою землю, свою страну! С Днем защитников и защитниц Украины! С праздником Покрову Пресвятой Богородицы и с Днем Украинского Казачества! Желаю здоровья! Желаю победы! Желаю мира! Нет предела нашей благодарности, нашей веры, уважения и уважения! Спасибо всем, кто защищает нашу Украину! Низкий поклон! Верим в ВСУ!

Тина Король

Мои искренние поздравления с Днем защитников и защитниц Украины! Ветераны, воины запаса, участники войны, защитники и защитницы! Вашим семьям и безусловно вашим родителям низкий поклон! Только лучшие из лучших взяли на себя ответственность пойти в ряды Вооруженных Сил Украины. Мужество, честь, отвага – это именно о вас.

Мы на своем фронте так же помогаем Вам всем, чтобы поддержать вас, чтобы весь мир знал, как знамениты наши ВСУ, наши воины, наша культура, какая мощная у нас нация! Желаю мирного неба над головой и повышения по службе. Все будет Украина! Слава Украине! Героям слава!

Бумбокс

С праздником герои! С праздником защитницы и защитники! О вас будут слагать легенды. Наше уважение и любовь к вам не знают предела.

Коля Серга

Этот день не может называться привычно – профессиональным праздником. И с ним невозможно просто поздравить и пожелать чего-нибудь привычного и проходимого. Сегодня день людей, которые держат наше небо. И из красивой метафоры это превратилось в самую обычную правду. Благодаря им мы теперь верим в супергероев. И знаем: они носят пиксели и берцы! А совсем не удивительны трико из комиксов.

Но их суперсила – из тех, которую не постичь самым знаменитым сценаристам мира. Наши супергерои – это обычные люди, пожать руку, которым едут президенты и суперзвезды. Благодаря им – наша утренняя чашка кофе. Благодаря им – объятия наших самых родных. Благодаря им – вчера, сегодня и завтра – во многих городах люди пойдут на работу. Магазины во многих городах будут работать, хлеб будут печь, почта дойдет вовремя… Жизнь продолжается – здесь и сейчас. И это во многом – их заслуга.

Дидье

Поздравляю наших защитников и защитниц. С Днем Защитника Украины!

Екатерина Осадчая

Героям слава!!! Нам теперь не нужно особого дня, чтобы сказать о безграничной благодарности нашим Героям. Сегодня будет много слов, много фотографий, а мне бы очень хотелось обратиться к нашим женщинам военным. Вы – воплощение всех женщин мира и одновременно образец для каждой женщины в мире, защищающей свое, оберегающее свое, но не теряющее своего главного женского. Я восхищаюсь каждой, вы преодолеваете неудобства в форме, красите глаза при всем и вы стоите бок о бок с военными мужчинами и думаю, что иногда даже и их поддерживаете, ведь женщина создана именно так, не может не поддерживать всех вокруг, даже если самой тяжело.

Девушки и ребята, низкий поклон, невыразимая благодарность за каждый ваш шаг, пусть этот день принесет каждому оберег, пусть Покров вас бережет. С вашим днем!

Руслана

Слава Украине! Символично, что именно в день Покрова Пресвятой Богородицы, мы отмечаем День защитников и защитниц. Сегодня во всем цивилизованном мире нет человека, который не молился бы за украинцев на фронте. Сегодня мы, украинцы, защищаем всю цивилизацию.

Вы… мы… – все защитники. Это очень сильно чувствовать, что ты защищаешь что-то светлое – Землю, любовь, мать, детей, людей, которых даже не знаешь, но все они являются одной большой семьей. Такое защищать стоит! Я благодарю вас за то, что вы, все наши защитники, которые сейчас в окопах, делаете это от сердца и сердца. Это то оружие, в которое я верю больше всего…

KAZKA

Супергерои живут посреди нас. И это – наши защитники и защитницы! Мы гордимся вами, мы поддерживаем вас, мы вдохновляемся вашей силой, выдержкой и характером и любим всем сердцем. Сегодня и каждый день! С вашим днем, дорогие! Держитесь, берегите себя, а мы рядом.