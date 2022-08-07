"Наш воздушный купол безопасности": как звезды поздравляли с Днем Воздушных сил ВСУ

Каждый год в первое воскресенье августа в Украине отмечают День Воздушных сил ВСУ. Звездный бомонд принял участие в поздравлениях украинских защитников и защитниц.

Сегодня, в первое воскресенье августа, День Воздушных сил ВСУ особенный. В адрес украинских воинов раздаются многочисленные поздравления и благодарность за оборону неба.

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Украинские звезды поздравили с Днем Воздушных сил

Воздушные силы Вооруженных сил Украины поделились атмосферным видео, в котором поздравлениями с праздником делятся украинские знаменитости – певцы, актеры, телеведущие и футболисты. Кроме того, в ролике немало кадров ежедневного труда Воздушных сил.

Дидье

"С большим удовольствием хочу поздравить с Днем Воздушных сил Вооруженные Силы Украины. Ребята, прежде всего я хочу сказать огромное спасибо за ваш труд. Во-вторых, пожелать вам крепкого казацкого здоровья, скорой победы. Потому что истина проста – свободна, независимая, расцветающая Украина. Нам в Украине властвовать. Слава Воздушным силам ВСУ".

Александр Педан

Хочу поздравить всех с Днем Воздушных сил Вооруженных Сил Украины и просто от всей души поблагодарить ребят за наше мирное небо. Желаю здоровья,

– поделился ведущий.

Ольга Сумская и Виталий Борисюк

"Наши мужественные, несгибаемые воины! Наши родные ребята. Молимся за вас и приближаем день нашей победы. Желаем, чтобы количество взлетов равнялось с количеством посадок и все ваши снаряды метко уничтожали вражескую мерзость", – сказали супруги.

Катя Осадчая

"Наши герои! Я поздравляю вас с Днем Воздушных сил ВСУ! Именно благодаря вам совсем скоро мы увидим над Украиной мирное небо. Совсем скоро мы увидим парад победы и будем смотреть в небо над Крещатиком и видеть ваши невероятные пролеты. Будьте вдохновенными в этой борьбе, мы молимся за вас каждый день. Слава Украине, слава Воздушным силам".

Александр Пономарев

"Откровенно поздравляю всех с Днем Воздушных сил ВСУ. "Полетів окупант Мігом 35-тим, Для Київського Привида він, здається, став двадцятим", – поздравил артист, процитировав слова из своей песни.

Наталья Могилевская

Хочу поздравить Воздушные силы ВСУ, поблагодарить вас. Сегодня, когда перед Украиной стоит такая чрезвычайно сложная задача – вы являетесь залогом целостности и суверенитета государства. Я хочу поблагодарить всех, мы не оставим врага благодаря вам ни на небе, ни на земле. Мы победим,

– поделилась певица.

Юрий Горбунов

"С праздником вас, дорогие наши Воздушные силы ВСУ! Наши ангелы неба, наш воздушный купол безопасности. Без вас наша победа невозможна. Берегите себя, ребята. Мы все надеемся на вас, вы – лучшие".

Павел Зибров

"Мы гордимся вами, вы лучшие, вы – гордость страны. Здоровье, счастье, мужество каждому воину. Украина победит".

Звезды поздравили с Днем Воздушных сил ВСУ: смотрите видео