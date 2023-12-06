Хип-хоп артисты Потап, Дядя Вадя и NAPILNIK представили коллаборацию. В День Вооруженных Сил Украины они поздравили всех военных песней "Артан".

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Премьера для ВСУ от украинских рэперов

Название трека вдохновения одноименным украинским спецподразделением ГУР МО. В основу текста лег лозунг "Знаем, находим, уничтожаем".

Офицер ГУР Андрей "Фаворит" Мельник рассказал, что давно знаком со всеми исполнителями. Он и еще один военный с позывным "Филином" (Тарас Бойко) захотели создать вирусную военную песню. С помощью бойцы решили обратиться к Потапу.

Нам было важно, чтобы этот трек нравился даже людям, которые далеки от войны и военного дела. Мы обратились за помощью к Потапу, потому что поняли, что вместе с ними мы сможем реализовать эту идею,

– поделился "Фаворит".

Как рассказал Потап, песня "Артан" рассказывает о важнейших ценностях жизни: любви, отваге, доверии, преданности, радости побед и боли потерь. Песню "Артан" сопровождают кадры военных будней спецподразделения.

"Они прячут лицо и делают свою работу незаметно. Но без них ничего бы не получилось, я имею большое уважение к этим людям и мне невероятно приятно посвящать им свое творчество", – добавил рэпер.

В общем, песня – это благодарность абсолютно всем защитникам, которым мы должны выражать благодарность каждый день. Все средства от монетизации просмотров клипа "Артан" будут направлены на военные нужды спецподразделения.

Потап, Дядя Вадя и NAPILNIK – "Артан": смотрите видео онлайн

Что известно об подразделении "Артан"

Бойцы спецподразделения ГУР МО выполняют немало важных и сложных боевых задач. К примеру, в ноябре "Артан" передали "привет" оккупантам у Крымского моста.

Когда захватчики перешли к наступлению на Востоке в октябре, "Артан" держали оборону вблизи Купянска. Позиция подразделения оказалась в окружении и враг пошел на штурм. Но разведчики "Артана" вступили в 30-часовой бой с оккупантами, подбили БМП и уничтожили танк и сумели выйти из боя победителями.