Леся Никитюк поздравила с Днем спасителя и показала подарок от ГСЧСников из Кривого Рога

Каждый год 17 сентября в Украине отмечают День спасателя. Вслед за Зеленским и председателями ОВА ГСЧСников поздравила Леся Никитюк. Она опубликовала фото с героями из Кривого Рога.

В июле Леся Никитюк возобновила съемки своего тревел-проекта "Ле маршрутка". После разрушенной Ахтырки она успела посетить Кривой Рог, где познакомилась со спасателями. В их профессиональный праздник звезда опубликовала трогательный пост с общими фото.

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Леся Никитюк поздравила с Днем спасителя

Я больше всего боюсь не звуков воздушной тревоги, а звуков сирен скорой и пожарной после воздушной тревоги. Спасибо за помощь! Спасибо за спасенные жизни! С Днем спасателя,

– поздравила Леся Никитюк.

Леся Никитюк со спасателями из Кривого Рога / Фото из инстаграма телеведущей

К слову, спасатели Кривого Рога сделали Лесе Никитюк подарок. Они вручили телеведущей свою красную каску, на которой написали: "Леси от 4 караула ДПРЧ-11 города Кривой Рог".

Подарок Леси Никитюк от спасателей Кривого Рога / Фото из инстаграма телеведущей

Светлана Тарабарова тоже поздравила с Днем спасателя

"Вы наша гордость! Рискуя собой, вы спасаете жизнь и будущее целой страны. Давайте поблагодарим в комментариях каждого спасателя за отвагу и храбрость. Пожалуйста, берегите себя", – написала Светлана Тарабарова в своем инстаграме и опубликовала видео от ГСЧС.