Наши люди на своей земле, – Елена Зеленская поздравила с Днем Соборности

22 января украинцы отмечают День Соборности. Елена Зеленская обратилась к землякам с трогательным поздравлением, напомнив, что именно за соборность мы сейчас боремся.

Утром 22 января Владимир Зеленский записал видеообращение к украинцам, в котором поздравил с праздником Трогательные слова адресовала землякам и его жена.

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Елена Зеленская поздравила с Днем Соборности

В соцсетях первая леди опубликовала лаконичный пост, в котором подчеркнула, что соборность – это не только о территориальной целостности, которую враг хочет нас лишить. Соборность – это о нашей сплоченности, нашей общности, нашем умении сопротивляться, когда опираемся на своих.

Соборность – цель нашей победы. Чтобы объединились наши семьи и земли. Наши люди на своей земле,

– подытожила Зеленская.

Пока Владимир Зеленский каждый день приближает победу, работая с командой в Киеве, его жена активно работает на дипломатическом фронте, встречается с партнерами за границей. Недавно Елена была с рабочей поездкой в Давосе, где представила формулу мира и передала письмо президенту Си Цзиньпину. Также в Швейцарии Елена встретилась с Борисом Гудзяком, пообщалась с Наследным принцем Княжества Лихтенштейн Алоизом и выступила на Всемирном экономическом форуме.