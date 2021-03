Знаменитая американская певица украинского происхождения Квитка Цисык стала настоящей легендой отечественной культуры за океаном. Ее голосом восхищались всемирно известные звезды. А в Украине талантливую исполнительницу услышали и оценили только после смерти. В годовщину со дня смерти артистки журналисты Showbiz 24 подготовили материал о самых интересных фактах из ее биографии и известных песнях.

Папа Квитки работал во Львове скрипачом. Ее мама, бабушка и дедушка были известной интеллигенцией и также жили в этом городе. Однако впоследствии семье пришлось бежать от советской оккупации. Таким образом в 1949 году они оказались в США, где и родилась Цисык. Жизнь приготовила для маленькой девочки немало препятствий, но это не помешало ей стать суперзвездой.

Самое интересное из жизни Квитки Цисык

Полное имя исполнительницы – Квитослава-Орыся , однако родные называли ее Квиткой.

У Цисык был псевдоним – Кейси, который состоял из первых букв ее имени и фамилии. Именно под этим псевдонимом она получила популярность в Америке.

В детстве певица была пластункой – ездила в лагеря в горы, где изучала украинские песни, обычаи и обряды.

Квитка называла себя студийной певицей. Говорилось о том, что на улице ее не узнают и не попросят автограф, но все знают ее голос.

Цисык имела колоратурное сопрано . Она с легкостью исполняла песни разных стилей.

Артистка исполняла композицию "Ты озаряешь мою жизнь" в одноименном фильме, которая в 1987 году получила премии Оскар и "Золотой глобус". Этот же сингл был номинирован на Грэмми в категории "Песня года".

Пела на бэк-вокале у Уитни Хьюстон и Майкла Джексона. Также ее приглашали для участия в записях своих альбомов известные певцы – Майкл Болтон, Боб Джеймс, Линд Ронстад, Роберт Флек.

Квитка дважды шла под венец. Оба ее избранника были американцами, музыкантами. Помогали работать над украинскими песнями певицы.

Сын Цисык – Эд-Владимир до сих занимается музыкой.

до сих занимается музыкой. В 1992 году врачи диагностировали у исполнительницы рак молочной железы. Она прожила с этой болезнью 7 лет. Квитка умерла за 5 дней до своего 45-летия. От этой же болезни ушли из жизни ее мать и сестра.

Квитка Цисык – голос рекламных кампаний мировых брендов

После смерти отца в семье Квитки наступила нужда. Она начала искать заработок: предлагала свои записи различным компаниям, пела в клубах Нью-Йорка. Именно так ее заметили продюсеры. Впоследствии Квитка стала одной из самых известных и самых дорогих исполнительниц джинглов к рекламным роликам.

Иногда ее рабочий день был расписан с утра до середины ночи. Мировые бренды такие, как McDonald's, Burger King, Coca-Cola, Pepsi, American и Delta Air Lines и десятки других выстраивались в очередь, чтобы Цисык озвучила именно их рекламы.

В 1981 году певица подписала контракт с компанией Ford и в течение следующих 17 лет оставалась бренд-голосом автогиганта. Продюсеры подсчитали, что за время рекламной кампании слоган в исполнении Квитки раздался более 20 миллиардов раз.

Украина в песнях легенды за океаном

За время своей карьеры Цисык записала два украиноязычных альбома – "Квитка" в 1980 году и "Два цвета" в 1989-м. Для записи этих пластинок исполнительница нанимала лучших музыкантов Нью-Йорка. Весь процесс обошелся певице в 200 тысяч долларов.

В 1990 году оба альбома были номинированы на престижную музыкальную премию Грэмми в категории "современный фолк". В советское время работы Цисык попадали под запрет, поэтому в Украину их преимущественно перевозили контрабандой, люди перезаписывали песни и передавали друг другу.

Сохранилось лишь одно, уникальное интервью с легендарной артисткой. Она пообщалась с руководителем музыкального ансамбля "Червона рута" Александром Горностаем в 1992 году во время визита в США.

Лучшие песни Квитки Цисык

